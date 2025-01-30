Компания Трампа запускает платформу Truth.Fi для инвестиций в криптовалюту

Социальная сеть Truth Social президента США Дональда Трампа планирует положить начало финансовому бизнесу, предусматривающему инвестирование до $250 миллионов в криптовалюту и другие активы. Компания Trump Media and Technology Group (TMTG), в которой американский президент является мажоритарным акционером, сообщила о создании финансовой платформы Truth.Fi.

Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что Truth.Fi будет сосредотачиваться на инвестициях в американский рост, производство и энергетические компании, а также на инвестиции, укрепляющие экономику США.

Truth.Fi будет предлагать не только индивидуальное управление активами (SMA), но и услуги по ETF и цифровым активам. Для этого компания будет сотрудничать с Charles Schwab, который будет давать консультации по инвестиционным стратегиям. После анонса запуска Truth.Fi акции TMTG подскочили на 10%.

TMTG выступила с заявлением после того, как стало известно о планах X Илона Маска запустить платформу финансовых услуг X Money на базе Visa. Запуск платформы одноранговых платежей намечен на конец этого года.

Компания TMTG управляет медиаплатформой Truth Social, а также услугой потокового телевидения и безуспешно пыталась купить Bakkt, площадку для торговли криптовалютами, в ноябре прошлого года. Его исполнительным директором является Девин Нуньес, глава президентского консультативного совета по разведке и бывший конгрессмен-республиканец.

Изменение взглядов Трампа на криптовалюты

История отношения Дональда Трампа к криптовалютам является противоречивой. Еще в 2019 году он публично называл Bitcoin "непостоянным основанием", а в 2021-м, на фоне новостей о том, что Сальвадор планирует сделать криптовалюту законным платежным средством, он заявлял, что биткоин кажется ему мошенничеством. "Мне это не нравится, потому что это еще одна валюта, конкурирующая с долларом", — сказал Трамп.

Он также добавил, что хочет, чтобы доллар оставался "валютой мира". Однако за время отсутствия в Белом доме Трамп кардинально пересмотрел свою позицию. Запуск мем-токенов $TRUMP и $MELANIA в январе 2025 г. стал подтверждением его нового отношения к цифровым активам.

Его приверженность криптовалютному сектору была четко отражена в дни, предшествовавшие его инаугурации 20 января, когда он вместе с женой Меланией запустили мемкойны — чрезвычайно волатильные токены с сомнительной внутренней стоимостью.

Напомним, что Дональд Трамп также объявил о намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльное регулирование этого сектора.