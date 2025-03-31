Сім'я Трампа отримала контроль над World Liberty і 75% доходів від продажу токенів

Криптовалютний проєкт World Liberty, який зібрав 550 мільйонів доларів завдяки продажу власних токенів, несподівано опинився під контролем сім’ї президента США Дональда Трампа.

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Про це пише Reuters.

За оновленими корпоративними документами, родина політика отримала 60% частки у компанії та 75% чистих доходів від продажу токенів.

Спочатку World Liberty позиціонувався як децентралізована фінансова платформа, що мала дати користувачам доступ до криптовалютних послуг без посередників. Проте за рік існування компанія не випустила жодного продукту, а тепер її ключові активи перебувають під контролем WLF Holdco LLC – компанії, у якій більшість належить Трампам.

У січні 2025 року співзасновники World Liberty Зак Фолкман та Чейз Герро втратили контроль над компанією. На їхнє місце в керівництві увійшов Ерік Трамп, другий син експрезидента, який тепер бере активну участь в управлінні проектом.

Гроші є, а продукту немає

Хоча компанія залучила понад пів мільярда доларів, вона поки що не запропонувала жодного фінансового сервісу. Користувачі, які купили токени $WLFI, очікували отримати доступ до інноваційної платформи, проте наразі можуть лише спостерігати, як кошти зосереджуються у руках нових власників.

Ситуація викликає обґрунтовані підозри, адже $WLFI – це токен, який не можна продати. Він не приносить доходу та не дає жодних прав власності, а лише дозволяє голосувати за зміни в майбутньому сервісі. При цьому ключові стратегічні рішення ухвалює виключно рада директорів, яку тепер контролюють Трампи.

Виглядає як шахрайська схема

Експерти вказують, що така схема може створити конфлікт інтересів та ризики політичної корупції. Дехто навіть вважає, що токени можуть стати каналом фінансування Трампа з боку іноземних олігархів.

Попри гучні заяви, World Liberty ще не запустив жодного продукту. Наразі компанія працює над створенням власного стейблкоїна USD1, який має бути забезпечений казначейськими облігаціями США.

Ця ситуація вже привернула увагу фінансових регуляторів та критиків Трампа, які вбачають у цьому потенційну фінансову аферу. Чи зможе World Liberty довести свою реальну цінність – питання залишається відкритим.

Багато фахівців у сфері криптовалют і фінансів відкрито висловлюють скептицизм щодо цього проєкту. Наприклад, професор Джорджтаунського університету Джим Енджел заявив, що не бачить жодної економічної вигоди для власників токенів. Інші аналітики наголошують, що схема управління World Liberty наразі виглядає як централізована фінансова піраміда, де переваги отримують лише ті, хто стоїть на її вершині.

Попри це, попит на токени $WLFI залишається високим, адже багато інвесторів сподіваються на подальший ріст курсу. Проте без прозорої бізнес-моделі та реальних фінансових інструментів криптовалютний проєкт World Liberty може стати черговою гучною аферою.

Нагадаємо, у лютому криптовалютна платформа World Liberty Financial (WLF), оголосила про запуск стратегічного резерву токенів. Як заявили у компанії, цей резерв буде використаний для підтримки біткоїна, ефіріуму та інших криптовалют, які відіграють ключову роль у трансформації глобальних фінансів.