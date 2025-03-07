Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів. Резерв стане свого роду цифровим Форт-Ноксом (сховище золотого запасу США) для криптовалюти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначив мільярдер Девід Сакс, резерв капіталізуватиметься за рахунок біткоїнів, що належать федеральному уряду, які були конфісковані в рамках кримінального або цивільного розгляду про конфіскацію активів.

Учасники криптовалютного саміту в Білому домі в п'ятницю очікують, що цей захід послужить майданчиком для офіційного оголошення Трампом про його плани щодо створення стратегічного резерву, що містить біткоїн та чотири інші криптовалюти.

Раніше цього тижня Трамп оголосив назви п'яти цифрових активів, які він очікує включити до цього резерву, різко піднявши ринкову вартість кожного з них. Ці п'ять активів — біткоїн, Ether, Solana, XRP та Cardano.

Неясно, як працюватиме такий резерв чи яку користь він принесе платникам податків. Сакс сказав, що федеральний уряд матиме стратегію з максимізації вартості його активів у такому резерві, не розкриваючи подробиць.

"США не продаватимуть біткоїни, депоновані в Резерві. Вони зберігатимуться як заощадження. Резерв — це свого роду цифровий Форт-Нокс для криптовалюти, яку часто називають "цифровим золотом", — сказав Сакс.

За даними агентства, президент США доручив міністрам фінансів та торгівлі розробити "бюджетно-нейтральні стратегії" для придбання додаткових біткоїнів, які не спричиняють "додаткових витрат" для платників податків.

Сакс також повідомив, що буде створено "Запас цифрових активів США", що складається з токенів, відмінних від біткоїнів, але уряд не поповнюватиме цей запас "за винятком тих, які отримані в результаті конфіскації".

Мільярдер підрахував, що уряд США володіє приблизно 200 000 біткоїнів, а передчасний продаж криптовалюти обійшовся американським платникам податків у 17 мільярдів доларів. Журналісти зазначають, що правда незрозуміло, як Сакс дійшов цих оцінок.

"Це найбільш розчаровуючий результат, який ми могли очікувати цього тижня. Відсутність активних покупок означає, що це просто гарна назва для біткоін-активів, які вже існували в уряді", — прокоментував указ президента США Чарльз Едвардс, засновник хедж-фонду Capriole Investments, орієнтованого на біткоїни.

Однак прихильники стверджують, що резерв допоможе платникам податків отримати зиск від зростання цін на криптовалюту.

Крім того, підтримка президентом крипторинку також викликала побоювання щодо конфлікту інтересів. Сім'я Трампа запустила криптовалютні мем-монети, а президент також володіє часткою у криптоплатформі World Liberty Financial. Наразі Трамп передав контроль за своїми діловими підприємствами, які зараз перевіряються зовнішніми юристами з етики.

Нагадаємо, 3 березня біткоїн подорожчав більш ніж на 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про намір включити його в новий стратегічний резерв США. Інші криптовалюти, зокрема Ether, Solana, XRP та Cardano, також різко зросли у ціні.