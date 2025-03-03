Створення резерву криптовалют у США: курс біткоїна зріс більш ніж на 20%

Біткоїн подорожчав більш ніж на 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про намір включити його в новий стратегічний резерв США. Інші криптовалюти, зокрема Ether, Solana, XRP та Cardano, також різко зросли у ціні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сьогодні біткоїн підскочив приблизно до $93 000, хоча ще в п'ятницю коштував $78 273. На момент публікації матеріалу біткоїн на сервісі обміну криптовалют Binance коштував $91746, що на 7,02% більше, ніж день тому, 2 березня.



Причини росту біткоїна

У неділю, 2 березня, президент США Дональд Трамп оголосив про створення резерву криптовалют Crypto Strategic Reserve, який має зробити Сполучені Штати світовою столицею цифрових валют. Він написав на Truth Social, що його січневий указ про цифрові активи створить запас валют. У списку обраних — біткоїн, Ether, Solana, XRP та Cardano.

Його публікація призвела до зростання біткоїна на одну п'яту від мінімумів листопада і вплинула на зміни настрої щодо токена, які з середини січня падаали через розчарування тим, що Трамп не виконав обіцянки по пом'якшенню регулювання крипторинку.

"Трамп просто дав поштовх, якого так чекали криптовалютні трейдери. Схоже, що вся віра, втрачена минулого тижня, відновлена", — сказав Метт Сімпсон, старший аналітик ринку City Index.

Він також зазначив, що цифрова валюта зможе досягти нових максимумів, якщо тільки не відбудеться ще одна хвиля продажів ризикових активів.

За даними CoinGecko, компанії з аналізу та даних про криптовалюти, за кілька годин після заяви президента США загальний обсяг ринку криптовалют зріс приблизно на 10%, або на понад 300 мільярдів доларів.

Крім біткоїна у ціні також зросли інші цифрові валюти. Станом на 3 березня Ether подорожчав на 9,55%, Solana — 13,85%, XRP — 16,98%, Cardano — 45,73%.

Нагадаємо, 28 лютого популярна криптовалюта подешевшала до $79 тисяч. Від інавгурації президента США Дональда Трампа, коли ця цифрова валюта встановила свій рекорд – $109 134, вона втратила понад 27%.