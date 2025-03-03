Создание резерва криптовалют в США: курс биткоина вырос более чем на 20%

Биткоин подорожал более чем на 20% от минимумов на прошлой неделе после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о намерении включить его в новый стратегический резерв США. Другие криптовалюты, в частности Ether, Solana, XRP и Cardano, также резко выросли в цене.

Об этом сообщает агентство R euters.

Сегодня биткоин подскочил примерно до $93 000, хотя еще в пятницу стоил $78 273. К моменту публикации материала биткоин на сервисе обмена криптовалют Binance стоил $91746, что на 7,02% больше, чем день назад, 2 марта.



Причины роста биткоина

В воскресенье, 2 марта, президент США Дональд Трамп объявил о создании резерва криптовалют Crypto Strategic Reserve, который должен сделать Соединенные Штаты мировой столицей цифровых валют. Он написал на Truth Social, что его январский указ о цифровых активах создаст запас валют. В списке избранных биткоин, Ether, Solana, XRP и Cardano.

Его публикация привела к росту биткоина на одну пятую от минимумов ноября и повлияла на изменения настроения относительно токена, которые с середины января падали из-за разочарования тем, что Трамп не выполнил обещания по смягчению регулирования крипторинка.

"Трамп просто дал толчок, которого так ждали криптовалютные трейдеры. Похоже, что вся вера, утраченная на прошлой неделе, восстановлена", - сказал Мэтт Симпсон, старший аналитик рынка City Index.

Он также отметил, что цифровая валюта сможет добиться новых максимумов, если только не произойдет еще одна волна продаж рисковых активов.

По данным CoinGecko, компании по анализу и данным о криптовалютах, через несколько часов после заявления президента США общий объем рынка криптовалют вырос примерно на 10%, или более чем на 300 миллиардов долларов.

Помимо биткоина в цене также выросли другие цифровые валюты. По состоянию на 3 марта Ether подорожал на 9,55 %, Solana 13,85 %, XRP — 16,98 %, Cardano — 45,73 %.

Напомним, 28 февраля популярная криптовалюта подешевела до $79 тысяч. От инаугурации президента США Дональда Трампа, когда эта цифровая валюта установила свой рекорд – $109 134, она потеряла более 27%.