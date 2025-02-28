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Биткоин обвалился ниже 80 000 долларов: какая причина падения криптовалюты

биткоин
Биткоин снова упал в цене. Фото: freepik

Сегодня биткоин продемонстрировал очередное падение. 28 февраля популярная криптовалюта подешевела до $79 тысяч. От инаугурации президента США Дональда Трампа, когда эта цифровая валюта установила свой рекорд – $109 134, она потеряла более 27%.

На момент публикации материала биткоин на сервисе обмена криптовалют Binance стоил $79 149, что на 8,24% меньше, чем день назад, 27 февраля. Таким образом, за эту неделю популярная цифровая валюта потеряла в цене более 10 тысяч. долларов.

Фото 2 — Биткоин обвалился ниже 80 000 долларов: какая причина падения криптовалюты

Причины падения биткоина

По данным издания Вloomberg, изменения на рынке цифровых валют связаны с тем, что инвесторы бросились в безопасные активы после последних угроз президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Падение биткоина произошло на фоне широкого падения криптовалют: Ether, Solana и XRP подешевели более чем на 7% 28 февраля. В целом в феврале биткоин упал более чем на 20%. Если падение сохранится до конца пятницы, это будет самым большим месячным падением с июня 2022 года.

"В последний раз мы наблюдали подобные настроения в 2022 году. Этот обвал можно рассматривать как ответ на макроэкономические опасения относительно тарифов Трампа и геополитическую неопределенность", — сказала Кэролайн Боулер, генеральный директор BTC Markets Pty Ltd, имея в виду "криптовалютную зиму", когда цены резко упали на фоне роста процентных ставок и проблем в отрасли.

Напомним, бы иткоин 26 февраля вечером подешевела почти до $82 200. В целом снижение цены произошло на фоне широкой распродажи на рынке криптовалют. Настроения покупателей упали после серии неудач на цифровом рынке, включая самый большой взлом в криптоиндустрии, касавшийся биржи Bybit .

Автор:
Татьяна Ковальчук