Біткоїн обвалився нижче 80 000 доларів: яка причина падіння криптовалюти

Сьогодні біткоїн продемонстрував чергове падіння. 28 лютого популярна криптовалюта подешевшала до $79 тисяч. Від інавгурації президента США Дональда Трампа, коли ця цифрова валюта встановила свій рекорд – $109 134, вона втратила понад 27%.

На момент публікації матеріалу біткоїн на сервісі обміну криптовалют Binance коштував $79 149, що на 8,24% менше, ніж день тому, 27 лютого. Таким чином, за цей тиждень популярна цифрова валюта втратила в ціні більше 10 тис. доларів.



Причини падіння біткоїну

За даними видання Вloomberg, зміни на ринку цифрових валют пов’язано з тим, що інвестори кинулися в безпечні активи після останніх погроз президента США Дональда Трампа про введення мит. Падіння біткоїну сталася на тлі широкого падіння криптовалют: Ether, Solana та XRP здешевшали більш ніж на 7% 28 лютого. Загалом у лютому біткоїн упав більш ніж на 20%. Якщо падіння збережеться до кінця п'ятниці, це буде найбільшим місячним падінням з червня 2022 року.

"Востаннє ми спостерігали подібні настрої в 2022 році. Цей обвал можна розглядати як відповідь на макроекономічні побоювання щодо тарифів Трампа та геополітичну невизначеність ", — сказала Керолайн Боулер, генеральний директор BTC Markets Pty Ltd, маючи на увазі "криптовалютну зиму", коли ціни різко впали на тлі зростання відсоткових ставок і проблем у галузі.

Нагадаємо, біткоїн 26 лютого ввечері подешевшала майже до $82 200. Загалом зниження ціни відбулося на тлі широкого розпродажу на ринку криптовалют. Настрої покупців впали після серії невдач на цифровому ринку, включаючи найбільший злом у криптоіндустрії, який стосувався біржі Bybit.