Біткоїн опустився нижче $90 тисяч: яка причина падіння криптовалюти

Біткоїн (Bitcoin) вперше більш ніж за місяць впав нижче $90 тисяч, ставши черговою "жертвою" обвалу криптовалют. Настрої покупців впали після найбільшого злому криптовалютної біржі Bybit.

Про це повідомив Bloomberg.

У вівторок о 7:25 ранку за лондонським часом монета торгувалася на рівні близько 89 тисяч доларів США, досягнувши найнижчої позначки з 18 листопада. Зниження ціни відбулося на тлі широкого розпродажу на ринку криптовалюту. Настрої покупців впали після серії невдач на ринку криптовалют, включаючи найбільший злом біржі Bybit і скандал із мемкойном, у якому брав участь президент Аргентини Хав'єр Мілей.

"Злом Bybit став останнім у низці подій, таких як сумнівні запуски мемкоінов, які викликали неприємні спогади у учасників ринку криптовалют", - сказала Керолайн Морон, співзасновник Orbit Markets, постачальник ліквідності для криптовалютних деривативів.

Нещодавні потрясіння на ринку криптовалют — це різке зрушення в оцінці ризиків, що призвело до зростання біткоїн після виборів президента США Дональда Трампа. Монета різко зросла після перемоги Трампа на виборах 5 листопада, але трохи зменшилася з початку року.

На момент публікації матеріалу біткоїн на сервісі обміну криптовалют Binance коштував $88758, що на 7,42% дешевше, ніж день тому.

Нагадаємо, криптовалютна платформа World Liberty Financial (WLF), яка пов’язана з президентом США Дональдом Трампом, оголосила про запуск стратегічного резерву токенів. Як заявили у компанії, цей резерв буде використаний для підтримки біткоїна, ефіріуму та інших криптовалют, які відіграють ключову роль у трансформації глобальних фінансів.