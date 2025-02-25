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Биткоин опустился ниже $90 тысяч: какая причина падения криптовалюты

Bitcoin
Цена Bitcoin упала на рынке криптовалют. Фото: brookings.edu

Биткоин (Bitcoin) впервые более чем за месяц упал ниже $90 тысяч, став очередной “жертвой” обвала криптовалют. Настроения покупателей упали после величайшего взлома криптовалютной биржи Bybit.

Об этом сообщил Bloomberg.

Во вторник в 7:25 утра по лондонскому времени монета торговалась на уровне около 89 тысяч долларов США, достигнув самой низкой отметки с 18 ноября. Снижение цены произошло на фоне широкой распродажи на рынке криптовалюта. Настроения покупателей упали после серии неудач на рынке криптовалют, включая крупнейший взлом биржи Bybit и скандал с мемкойном, в котором участвовал президент Аргентины Хавьер Милей.

"Взлом Bybit стал последним в ряде событий, таких как сомнительные запуски мемкоинов, вызвавших неприятные воспоминания у участников рынка криптовалют", — сказала Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets, поставщик ликвидности для криптовалютных деривативов.

Недавние потрясения на рынке криптовалют — это резкий сдвиг в оценке рисков, что привело к росту биткоин после выборов президента США Дональда Трампа. Монета резко возросла после победы Трампа на 5 ноября, но немного уменьшилась с начала года.

К моменту публикации материала биткоин на сервисе обмена криптовалют Binance стоил $88758, что на 7,42% дешевле, чем день назад.

Фото 2 — Биткоин опустился ниже $90 тысяч: какая причина падения криптовалюты

Напомним, криптовалютная платформа World Liberty Financial (WLF), связанная с президентом США Дональдом Трампом, объявила о запуске стратегического резерва токенов. Как заявили в компании, этот резерв будет использован для поддержки биткоина, эфириума и других криптовалют, играющих ключевую роль в трансформации глобальных финансов.

Автор:
Татьяна Ковальчук