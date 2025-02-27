Біткоїн демонструє рекордне падіння: скільки коштує криптовалюта

Біткоїн, найбільша у світі криптовалюта за ринковою вартістю, 27 лютого продовжила тенденцію падіння. Монета досягла найнижчої позначки з 18 листопада. Інвестори стали уникати ризикованих активів. Біткоїн впав приблизно на 20% з рекордного максимуму — моменту інавгурації Дональда Трампа у січні.

У четвер на біржі Вinance о 7:35 ранку за лондонським часом монета торгувалася на рівні 85,31 тисяч доларів США. Зниження ціни відбулося на тлі широкого розпродажу на ринку криптовалюту. Настрої покупців впали після серії невдач на ринку криптовалют, включаючи найбільший злом біржі Bybit.

Крім того, за даними Вloomberg, у вівторок інвестори вивели понад 1 мільярд доларів з біржових фондів бінкоїна, що стало найбільшим одноденним відтоком з моменту дебюту групи в січні минулого року. Це сталося на тлі падіння ціни монети, коли інвестори уникали ризикованих активів за умов невизначеності. Загалом фонди бінкоїна втратили близько 2,1 млрд доларів за шість останніх днів — найдовший період відтоків із червня минулого року.

Найбільший у світі цифровий актив опинився під тиском цього тижня, його ціна впала до найнижчого рівня із середини листопада після досягнення історичного максимуму на початку цього року. Інші криптовалюти також впали, а індекс, що відстежує темпи провідних цифрових токенів, показав найбільше чотириденне падіння з початку серпня.

Варто зазначити, що нещодавні потрясіння на ринку криптовалют — це різке зрушення в оцінці ризиків, що призвело до зростання біткоїна після виборів президента США Дональда Трампа. Тоді монета різко зросла у ціні.



На момент публікації матеріалу біткоїн на сервісі обміну криптовалют Binance коштував $86068, що на 3,41% дешевше, ніж день тому.

Нагадаємо, криптовалютна платформа World Liberty Financial (WLF), яка пов’язана з президентом США Дональдом Трампом, оголосила про запуск стратегічного резерву токенів. Як заявили у компанії, цей резерв буде використаний для підтримки біткоїна, ефіріуму та інших криптовалют, які відіграють ключову роль у трансформації глобальних фінансів.