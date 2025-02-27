Биткоин подешевел почти на 25% от инаугурации Трампа, но уже начал возвращать позиции

Биткоин, самая популярная криптовалюта в мире, 26 февраля вечером подешевела почти до $82 200, в то время как месяц назад, на фоне возвращения к власти в США Дональда Трампа, она установила свой рекорд – $109 134. Таким образом, биткоин за этот период потерял ориентировочно 25%. Но сегодня эта цифровая валюта демонстрирует рост.

На момент публикации материала биткоин на сервисе обмена криптовалют Binance стоил $86 068, что на 3,4% меньше, чем на аналогичное время день назад, но больше почти на 5% по сравнению с максимальным падением вчера.

В целом снижение цены произошло на фоне широкой распродажи на рынке криптовалют. Настроения покупателей упали после серии неудач на цифровом рынке, включая крупнейший взлом биржи Bybit.

Кроме того, по данным Вloomberg, во вторник инвесторы вывели более 1 миллиарда долларов из биржевых фондов бинокина, что стало крупнейшим однодневным оттоком с момента дебюта группы в январе прошлого года. Это произошло на фоне падения цены монеты, когда инвесторы избегали рискованных активов в условиях неопределенности. В общей сложности фонды бинокина потеряли около 2,1 млрд долларов за шесть последних дней — самый длинный период оттоков с июня прошлого года.

Самый большой в мире цифровой актив оказался под давлением на этой неделе, его цена упала до самого низкого уровня с середины ноября после достижения исторического максимума в начале этого года. Другие криптовалюты также упали, а индекс, отслеживающий темпы ведущих цифровых токенов, показал наибольшее четырехдневное падение с начала августа.

Стоит отметить, что недавние потрясения на рынке криптовалют — это резкий сдвиг в оценке рисков, что привело к росту биткоина после выборов президента США Дональда Трампа. Тогда монета резко выросла в цене.

Напомним, криптовалютная платформа World Liberty Financial (WLF), связанная с президентом США Дональдом Трампом, объявила о запуске стратегического резерва токенов. Как заявили в компании, этот резерв будет использован для поддержки биткоина, эфириума и других криптовалют, играющих ключевую роль в трансформации глобальных финансов.