Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Резерв станет своего рода цифровым Форт-Ноксом (хранилище золотого запаса США) для криптовалюты.

Об этом сообщает агентство R euters.

Как отметил миллиардер Дэвид Сакс, резерв будет капитализироваться за счет биткоинов, принадлежащих федеральному правительству, конфискованных в рамках уголовного или гражданского разбирательства о конфискации активов.

Участники криптовалютного саммита в Белом доме в пятницу ожидают, что эта мера послужит площадкой для официального объявления Трампом о его планах по созданию стратегического резерва, содержащего биткоин и четыре других криптовалюта.

Ранее на этой неделе Трамп объявил названия пяти цифровых активов, которые он ожидает включить в этот резерв, резко подняв рыночную стоимость каждого из них. Эти пять активов – биткоин, Ether, Solana, XRP и Cardano .

Неясно, как будет работать такой резерв или какую пользу он принесет налогоплательщикам. Сакс сказал, что федеральное правительство будет иметь стратегию по максимизации стоимости его активов в таком резерве, не раскрывая подробностей.

"США не будут продавать биткоины, депонированные в Резерве. Они будут храниться как сбережения. Резерв — это своего рода цифровой Форт-Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом", — сказал Сакс.

По данным агентства, президент США поручил министрам финансов и торговли разработать "бюджетно-нейтральные стратегии" для приобретения дополнительных биткоинов, которые не влекут за собой "дополнительных расходов" для налогоплательщиков.

Сакс также сообщил, что будет создан "Запас цифровых активов США", состоящий из токенов, отличных от биткоинов, но правительство не будет пополнять этот запас "за исключением полученных в результате конфискации".

Миллиардер подсчитал, что правительство США владеет примерно 200 000 биткоинов, а преждевременная продажа криптовалюты обошлась американским налогоплательщикам в 17 миллиардов долларов. Журналисты отмечают, что правда непонятно, как Сакс пришел к этим оценкам.

"Это самый разочаровывающий результат, который мы могли ожидать на этой неделе. Отсутствие активных покупок означает, что это просто хорошее название для уже существующих в правительстве биткоин-активов", — прокомментировал указ президента США Чарльз Эдвардс, основатель хедж-фонда Capriole Investments, ориентированного на биткоины.

Однако сторонники утверждают, что резерв поможет налогоплательщикам получить выгоду от роста цен на криптовалюту.

Кроме того, поддержка президентом крипторынка также вызвала опасения по поводу конфликта интересов. Семья Трампа запустила криптовалютные мем-монеты, а президент также владеет долей в криптоплатформе World Liberty Financial. Трамп передал контроль за своими деловыми предприятиями, которые сейчас проверяются внешними юристами по этике.

Напомним, 3 марта биткоин подорожал более чем на 20% от минимумов на прошлой неделе после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о намерении включить его в новый стратегический резерв США. Другие криптовалюты, в частности Ether, Solana, XRP и Cardano, также резко выросли в цене.