Цена за биткоин приближается к 100 тысячам долларов: что происходит на рынке криптовалют

Биткоин (Bitcoin) снова стремительно приближается к отметке 100 000 долларов, достигнув самого высокого уровня за последние несколько месяцев. Самый большой по рыночной стоимости токен утром 2 мая вырос на 3,1% до $97 483, что является самым высоким показателем с 21 февраля.

Об этом сообщает Вloomberg.

В последний раз биткоин торговался по $100 000 7 февраля. Многие более мелкие токены выросли еще больше: Dogecoin подскочил на 4,8%, а Ether — на 3,3%.

Биткоин столкнулась с нисходящим давлением в последние недели, поскольку тарифная политика Дональда Трампа вызвала резкое падение как на фондовом рынке, так и на рынке цифровых активов. Она упала на 30% после достижения рекордного максимума около 109 тысяч долларов 20 января, в день инаугурации президента США Дональда Трампа.

В последнее время цены на биткоины в значительной степени определялись макроэкономическими факторами, такими как пошлина и инфляция.

По данным агентства, отслеживающие криптовалюты биржевые фонды за минувшую неделю заработали более 3,2 млрд долларов, при этом лишь один ETF iShares Bitcoin Trust (тикер IBIT) зафиксировал приток почти 1,5 млрд долларов — это наибольший объем в этом году.

"Настроения рынка в целом сместились в пользу торговли на основе импульса, подпитываемого спотовым спросом, поскольку BTC (Bitcoin) пробивает уровни, не наблюдавшиеся с начала февраля. BTC продолжает смещаться между корреляциями с золотом и акциями, подчеркивая более тонкую и динамичную связь с макрофакторами, сбалансированными Крис Ньюхаус, директор по исследованиям в Ergonia, торговой компании DeFi.

Криптовалютный рынок пережил резкое падение в начале прошлого месяца, когда Трамп объявил о новых пошлинах против некоторых крупнейших торговых партнеров США. Инвесторы вывели свой капитал из цифровых активов, что привело к значительным ликвидациям фьючерсных контрактов на криптовалюты.

На момент написания материала зафиксировано еще большее падение: на Вinance Bitcoin торговался на уровне $96 770; Ethereum — за $1824; Solana — $149,7; Avalanche — $21.82; XRP — $2.2; Cardano — $0,68; TRON — $0,24.

Напомним, в апреле Bitcoin поднялся на пятое место среди мировых активов, опередив Google .