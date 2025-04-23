Биткоин поднялся на пятое место среди мировых активов, опередив Google

Биткоин (Bitcoin) поднялся до уровня пятого по величине мирового актива, обойдя по рыночной капитализации такого гиганта, как Google (GOOG). Рыночная капитализация биткоина (BTC) достигла отметки в 1,86 триллиона долларов.

Об этом сообщает CoinDesk.

По состоянию на 15:45 23 апреля (по киевскому времени), курс Bitcoin достиг $93 655. Утром среды он превысил отметку в $94 000.

Это знаменует его высшую позицию в глобальном рейтинге, несмотря на то, что ранее его рыночная стоимость капитализация превышала 2 триллиона долларов, когда его цена превышала $109 000. Однако в то время акции технологических компаний были значительно больше, чем сейчас.

Как пишет издание, Bitcoin наконец-то вышел в позитивную зону с начала года. Это возобновление оптимизма происходит на фоне ослабления напряженности в торговой войне между США и Китаем, что положительно повлияло как на биткоин, так и на технологические акции, о чем свидетельствует рост фьючерсов Nasdaq на 2%.

Технические трейдеры отметили этот прорыв как особенно значительный, поскольку рост BTC опередил рост Nasdaq впервые за несколько месяцев. Это свидетельствует о растущем преимуществе инвесторов к децентрализованным активам, особенно в периоды макроэкономической неопределенности.

По своей рыночной стоимости биткоин теперь превосходит Google и в глобальном рейтинге активов уступает только золоту, Apple, Microsoft и Saudi Aramco. Аналитики отмечают, что это пересечение может вызвать дальнейший институциональный интерес, особенно если BTC продолжит опережать традиционные рисковые активы.

Bitcoin растет в годовом исчислении после того, как большую часть первого квартала его курс оставался неизменным. Если текущая тенденция сохранится, а торговая напряженность и дальше будет ослабевать, многие на криптовалютном рынке считают, что биткоин вскоре сможет побороть свой предыдущий исторический максимум выше $109 000.

Напомним, в начале апреля криптовалюты уничтожили почти все свои достижения с момента победы Дональда Трампа на выборах в начале ноября, поскольку последствия введения пошлин президентом США спровоцировали массовую распродажу класса активов, который он поклялся защищать.