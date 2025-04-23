Біткоїн піднявся на п'яте місце серед світових активів, випередивши Google

Біткоїн (Bitcoin) піднявся до рівня п'ятого за величиною світового активу, обійшовши за ринковою капіталізацією такого гіганта, як Google (GOOG). Ринкова капіталізація біткоїна (BTC) сягнула позначки в 1,86 трильйона доларів.

Про це повідомляє CoinDesk.

Станом на 15:45 23 квітня (за київським часом), курс Bitcoin сягнув $93 655. Вранці середи він перевищив позначку в $94 000.

Це знаменує його найвищу позицію в глобальному рейтингу, попри те, що раніше його ринкова вартість капіталізація перевищувала 2 трильйони доларів, коли його ціна перевищувала $109 000. Однак у той час акції технологічних компаній були значно більшими, ніж зараз.

Як пише видання, Bitcoin нарешті вийшов у позитивну зону з початку року. Це відновлення оптимізму відбувається на тлі послаблення напруженості в торговельній війні між США та Китаєм, що позитивно вплинуло як на біткоїн, так і на технологічні акції, про що свідчить зростання ф'ючерсів Nasdaq на 2%.

Технічні трейдери відзначили цей прорив як особливо значний, оскільки зростання BTC випередило зростання Nasdaq вперше за кілька місяців. Це свідчить про зростаючу перевагу інвесторів до децентралізованих активів, особливо в періоди макроекономічної невизначеності.

За своєю ринковою вартістю біткоїн тепер перевершує Google і в глобальному рейтингу активів поступається тільки золоту, Apple, Microsoft і Saudi Aramco. Аналітики зазначають, що цей перетин може викликати подальший інституційний інтерес, особливо якщо BTC продовжить випереджати традиційні ризикові активи.

Наразі Bitcoin зростає в річному обчисленні після того, як більшу частину першого кварталу його курс залишався незмінним. Якщо поточна тенденція збережеться, а торговельна напруженість і надалі слабшатиме, багато хто на криптовалютному ринку вважає, що біткоїн незабаром зможе побороти свій попередній історичний максимум вище $109 000.

Нагадаємо, на початку квітня криптовалюти знищили майже всі свої здобутки з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах на початку листопада, оскільки наслідки введення мит президентом США спровокували масовий розпродаж класу активів, який він поклявся захищати.