Падіння криптовалют триває: скільки коштують біткоїн та інші монети

Криптовалюти знищили майже всі свої здобутки з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах на початку листопада, оскільки наслідки введення мит президентом США спровокували масовий розпродаж класу активів, який він поклявся захищати. Ринкова капіталізація всіх криптовалютів впала приблизно до $2,54 трлн. Біткоїн (Bitcoin) впав на понад 8%, а Ethereum — на понад 19%.

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Про це повідомляє Вloomberg.

Згідно з даними CoinGecko загальна ринкова капіталізація всіх криптовалютів впала приблизно на 10% до $2,54 трлн. На ранок 7 квітня біткоїн втратив понад 7% своєї вартості з недільного вечора до понеділка вранці на лондонській біржі, досягнувши мінімум $77 000. Другий за величиною токен Ethereum впав до $1521, що є внутрішньоденним мінімумом, що не спостерігався з жовтня 2023 року.

На момент написання матеріалу зафіксовано ще більше падінн: на Вinance Bitcoin торгувався на рівні $76130; Ethereum — за $1447; Solana — $100,67; XRP — $1,69; Cardano — $0,53.

курс Bitcoin 7 квітня 2025 року Курс Ethereum 7 квітня 2025 року Курс Solana 7 квітня 2025 року Курс XRP 7 квітня 2025 року Курс Cardano 7 квітня 2025 року

Як зазначають журналісти, спад стався, коли Трамп оголосив про всеосяжні тарифи, які вже знищили трильйони доларів вартості американських акцій. Ф'ючерси на американські фондові індекси впали, а ієна виросла, що є ознакою хаосу, що поглиблюється, на фінансових ринках.

За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано близько 868 мільйонів доларів ставок на підвищення криптовалюти, що є найвищим показником за останні шість тижнів.

Ринки опціонів припускають, що тиск продажів може продовжитися "за значного зростання перекосу для путів", сказав Шон МакНалті, голова деривативів Азіатсько-Тихоокеанського регіону в первинній брокерській компанії цифрових активів FalconX. Ключові рівні підтримки для Bitcoin та Ethereum становлять $75 000 та $1 500 відповідно, додав він.

Продажі криптомонет у понеділок вказують на те, що висока позитивна кореляція між криптовалютою та Nasdaq 100, яка переважала після пандемії Covid-19, може зберегтися.

"Кріпто зазвичай є випереджаючим індикатором для ризикових активів. Чекайте на більш різкі корекції після відкриття американських акцій сьогодні ", - сказала Джулія Чжоу, головний операційний директор криптомаркетмейкера Caladan.

Нагадаємо, майнінгова компания Hut 8 об'єднається із синами президента США Дональда Трампа Еріком та Дональдом-молодшим для запуску компанії з майнінгу біткоїнів під назвою American Bitcoin.