Падение криптовалют продолжается: сколько стоят биткоин и другие монеты

Криптовалюты уничтожили почти все свои достижения с момента победы Дональда Трампа на выборах в начале ноября, поскольку последствия введения пошлин президентом США спровоцировали массовую распродажу класса активов, которую он поклялся защищать. Рыночная капитализация всех криптовалютов упала примерно до $2,54 трлн. Биткоин ( Bitcoin ) упал более чем на 8%, а Ethereum — более чем на 19%.

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Об этом сообщает Вloomberg.

По данным CoinGecko с общая рыночная капитализация всех криптовалютов упала примерно на 10% до $2,54 трлн. На утро 7 апреля бы иткоин потерял более 7% своей стоимости с воскресного вечера до понедельника утром на лондонской бирже, достигнув минимум $77 000. Второй по величине токен Ethereum упал до $1521, что не наблюдалось внутридневного минимума с октября 2023 года.

На момент написания материала зафиксировано еще большее падение: на Вinance Bitcoin торговался на уровне $76130; Ethereum — за $1447; Solana — $ 100,67 ; XRP — $ 1,69 ; Cardano — $0,53 .

Как отмечают журналисты, падение произошло после того, как Трамп объявил о всеобъемлющих и тарифах, которые уже уничтожили триллионы долларов стоимости американских акций. Фьючерсы на американские фондовые индексы упали, а иена выросла, что является признаком углубляющегося хаоса на финансовых рынках.

По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано около 868 миллионов долларов ставок на повышение криптовалюты, что является самым высоким показателем за последние шесть недель.

Рынки опционов предполагают, что давление продаж может продолжиться " при значительном росте перекоса для путей ", сказал Шон МакНалти, глава деривативов Азиатско-Тихоокеанского региона в первичной брокерской компании цифровых активов FalconX. Ключевые уровни поддержки для Bitcoin и Ethereum составляют $75,000 и $1,500 соответственно, добавил он.

Продажи криптомонет в понедельник указывают на то, что высокая положительная корреляция между криптовалютой и Nasdaq 100, преобладавшая после пандемии Covid-19, может сохраниться.

"Крипто обычно является опережающим индикатором для рисковых активов . Ждите более резкие коррекции после открытия американских акций сегодня", — сказала Джулия Чжоу, главный операционный директор криптомаркетмейкера Caladan .

Напомним, майнинговая компания Hut 8 объединится с сыновьями президента США Дональда Трампа Эриком и Дональдом-младшим для запуска компании по майнингу биткоинов под названием American Bitcoin.