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Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня

биткоины
Биткоин упал в цене. / Freepik

Биткоин и другие криптовалюты упали после того, как Израиль нанес авиаудары по Ирану, что привело к серьезной эскалации конфликта. Крупнейший цифровой актив упал на 3% утром 13 июня, опустившись ниже $103 000. Второй по рейтингу токен Ethereum потерял около 7,6% своей стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Падение криптоваля началось после того, как в Тегеране раздались взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что объявляет чрезвычайное положение в связи с " предохранительным ударом " по Ирану. По его словам, Тель-Авив ждет ответного удара с использованием беспилотников и ракет.

"Крипто валюта негативно от реагировала на новости об ударах Израиля по Ирану, как и основные рисковые активы . Мы ожидаем увидеть техническую поддержку около $101 000, но геополитические новости будут определять ценовое движение отсюда в краткосрочной перспективе", — сказала Кэролайн Маурон, соучредитель Markets – поставщик ликвидности для криптодеривативов.

По данным Coinglass ( платформа анализа данных криптовалютных деривативов — ред.), за последние 24 часа были ликвидированы длинные позиции по всем криптовалютам на сумму более 1 миллиарда долларов.

Тони Сикамор, аналитик рынка IG, в своей заметке отметил, что " дальнейшее ухудшение настроений к риску" предположительно накануне выходных.

На момент написания материала зафиксировано падение стоимости криптомонета: на Вinance Bitcoin торговался на уровне $104706,66; Ethereum — за $2535,37; BNB — $666,7; Solana — $158,24; Avalanche — $19,12; XRP — $2,24; TetherUSDt — $1; Cardano — $0,67; TRON — $0,28.

Фото 2 — Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня
Фото 3 — Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня
Фото 4 — Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня
Фото 5 — Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня
Фото 6 — Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня
Фото 7 — Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня
Фото 8 — Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня
Фото 9 — Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня
Фото 10 — Биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану: сколько стоят популярные монеты сегодня

Напомним, 22 мая биткоин вырос на 3,3%, достигнув рекордных 111 878 долларов, при этом трейдеры все более оптимистично настроены по поводу перспектив криптовалюты на фоне растущего институционального спроса.

Автор:
Татьяна Ковальчук