За минулий місяць інвестори вклали у біткоїн-ETF майже $4,5 млрд

У червні 2025 року спотові біткоїн-ETF залучили $4,49 млрд — це третій за величиною місячний притік інвестицій у криптофонди цього року. Біткоїн-ETF (біржові інвестиційні фонди, англ. exchange-traded fund) дають змогу інвесторам отримувати прибуток від зміни ціни біткоїна без необхідності напряму купувати криптовалюту.

Про це Delo.ua повідомили у Binance Ukraine.

Зазначається, що в червні загальна капіталізація ринку криптовалют зросла на 2,62%. Зростання супроводжувалося підвищеною волатильністю, спричиненою геополітичними подіями на Близькому Сході. Bitcoin упродовж місяця падав нижче позначки $100 тис., проте завершив червень на рівні $107 167. Попри різкі коливання, припливи до спотових ETF залишалися сильними, що допомогло стабілізувати ринок.

"Крипторинок демонструє стійкість завдяки ETF, інституційній участі та стабільним монетам. Підвищене домінування BTC, зростання частки DEX (англ. Decentralized Exchange — децентралізована біржа криптовалют, яка дозволяє користувачам торгувати активами без посередників - ред.) і стабілізація NFT‑ринку вказують на поступову адаптацію галузі до нових умов", — йдеться в повідомленні.

Bitcoin продемонстрував зростання на 1,3% за підсумками червня та досяг частки у 65% від загальної капіталізації — найвищого рівня з початку 2021 року. Водночас Ethereum знизився на 1,4%, незважаючи на зростання кількості транзакцій та рекордні обсяги застейканих активів.

Динаміка інвестицій в криптовалютні фонди

За даними SoSoValue, червень став третім місяцем за кількістю інвестицій в біткоїн-ETF у 2025 році, поступившись за кількістю грошей травнем ($5,23 млрд) і січнем ($5,25 млрд). Водночас лютий 2025 року став найгіршим місяцем за весь час від початку запуску криптовалютних фондів у січні 2024 року — тоді з них вивели $3,56 млрд.

У червні 2025 року фонди, що інвестують в Ethereum — другу за популярністю криптовалюту у світі — залучили $1,16 млрд. Це третій найбільший місячний показник в історії Ethereum-ETF. Найпотужніший притік зафіксували в грудні 2024-го — понад $2 млрд, на тлі очікувань криптопозитивної політики новообраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, волатильність біткоїну знизилася до найнижчого рівня за останні два роки.