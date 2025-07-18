Ринкова вартість криптоактивів вперше перевищила $4 трильйони: що прогнозують експерти

Загальна ринкова вартість криптоактивів вперше перевищила 4 трильйони доларів США. Зростанню сприяло збільшення цін на альткоїни та законодавчі зусиллями адміністрації президента Дональда Трампа щодо регулювання цього сектора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Ринок опціонів показує, що трейдери збільшують ставки на ще більші ціни в найближчі тижні.

"Шлях біткоїну до позначки в 150 000 доларів виглядає все більш неминучим", - заявив Фаді Абуальфа, керівник дослідницького відділу Copper.

На збільшення вартості криптоактивів вплинув перший в історії федеральний законопроєкт США про стейблкоїни. Документ має на меті впровадити федеральний або регіональний нагляд за стейблкоінами (загальна назва для токенів, крім біткоїну), прив'язаними до долара. Він спрямований на легалізацію ринку криптовалют.

У четвер, 17 липня, Палата представників США також ухвалила законопроект про розширену структуру ринку криптовалют, який тепер очікує на розгляд у Сенаті. Інвестори продовжують активно вкладати кошти в криптовалютні ETF, зареєстровані на біржі США. У липні біткоїн-фонди залучили $5,5 млрд, а ETF на Ether - $2,9 млрд.

"З моменту запуску біткоін-ETF ми спостерігаємо стійку динаміку цін, і недавнє зростання цін все ще знаходиться в межах норми. Якщо поточний приплив коштів збережеться навіть у зазвичай стриманий літній період, ми можемо побачити, як біткоїн подолає позначку $140 тис. до вересня, а на початку жовтня може зрости до $150 тисяч", - зазначив Абуальфа.

Ether цього тижня підскочив на 22%, а біткоїн, ключовий актив галузі, досяг рекордних $123 205. Uniswap подорожчав на 24% 18 липня, а Solana в якийсь момент піднялася на 6,5%.

За даними Deribit, базовий попит на біткоїн, схоже, високий: відкритий інтерес до опціонів на рівні $130 000 із закінченням 1 серпня підвищено. У п'ятницю курс біткоїну практично не змінився, залишаючись на рівні близько 119 570 доларів.

Нагадаємо, 14 липня 2025 року біткоїн уперше в історії перевищив рівень у 120 тис. доларів, що стало важливим рубежем для найбільшої криптовалюти світу. Це зростання пов'язують із підвищеним інтересом інвесторів, які очікують сприятливих політичних рішень для галузі.