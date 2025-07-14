Ціна біткоїна вперше перевищила $120 тисяч

Біткоїн уперше в історії перевищив позначку в $120 тис. Такий стрибок обумовлений очікуванням позитивних політичних змін для крипторинку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Яка ціна біткоїна?

14 липня 2025 року біткоїн уперше в історії перевищив рівень у 120 тис. доларів, що стало важливим рубежем для найбільшої криптовалюти світу. Це зростання пов'язують із підвищеним інтересом інвесторів, які очікують сприятливих політичних рішень для галузі цього тижня.

Ціна біткоїна досягла рекордного максимуму в $122 571,19, після чого трохи знизилася до $121 952,61 — це на 2,4% вище за попередній рівень.

У другій половині дня Палата представників США мала розглянути кілька законопроєктів, покликаних створити національну регуляторну базу для індустрії цифрових активів, якої вона давно потребує.

Ці ініціативи отримали підтримку з боку екс-президента США Дональда Трампа, який заявив, що є "крипто-президентом" і виступає за перегляд чинних правил на користь індустрії.

На думку аналітика IG Тоні Сікамора, нинішнє зростання ринку підживлюється сильним інституційним попитом, очікуваннями подальшого зростання і політичною підтримкою:

"Сектор зараз має багато сприятливих факторів. Ми спостерігаємо дуже сильний рух за останні шість-сім днів, і складно передбачити, де буде межа. Не виключено, що біткойн може дійти до $125 000", — зазначив експерт.

З початку року вартість біткойна вже зросла на 29%. Це позитивно вплинуло й на інші криптовалюти, які також демонструють зростання — попри загальну політичну невизначеність і тарифну риторику Трампа.

Нагадаємо, 21 травня біткоїн досягнув нового історичного максимуму, піднявшись на 2,6% до $109 730. Це сталося на тлі прогресу у США щодо схвалення законодавства про стейблкоїни. Таким чином, біткойн перевершив попередній рекорд, встановлений під час інавгурації Дональда Трампа 20 січня, який становив $109 036.