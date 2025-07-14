Цена биткоина впервые превысила $120 тысяч

Биткоин впервые в истории превысил отметку в $120 тыс. Такой скачок обусловлен ожиданием положительных политических изменений для крипторинка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какая цена биткоина?

14 июля 2025 года биткоин впервые в истории превысил уровень в 120 тыс. долларов, что стало важным рубежом для величайшей криптовалюты мира. Этот рост связывают с повышенным интересом инвесторов, ожидающих благоприятных политических решений для этой недели.

Цена биткоина достигла рекордного максимума в $122 571,19, после чего немного снизилась до $121 952,61 — это на 2,4% выше прежнего уровня.

Во второй половине дня Палата представителей США должна была рассмотреть несколько законопроектов, призванных создать национальную регуляторную базу для давно нуждающейся в индустрии цифровых активов.

Эти инициативы получили поддержку со стороны экс-президента США Дональда Трампа, заявившего, что является "крипто-президентом" и выступает за пересмотр действующих правил в пользу индустрии.

По мнению аналитика IG Тони Сикамора, нынешний рост рынка подпитывается сильным институциональным спросом, ожиданиями дальнейшего роста и политической поддержкой:

"У сектора сейчас много благоприятных факторов. Мы наблюдаем очень сильное движение за последние шесть-семь дней, и сложно предсказать, где будет предел. Не исключено, что биткойн может дойти до $125 000", — отметил эксперт.

С начала года стоимость биткойна уже выросла на 29%. Это положительно повлияло и на другие криптовалюты, также демонстрирующие рост — несмотря на общую политическую неопределенность и тарифную риторику Трампа.

Напомним, 21 мая биткоин достиг нового исторического максимума, поднявшись на 2,6% до $109 730. Это произошло на фоне прогресса в США по одобрению законодательства о стейблкоинах. Таким образом, биткойн превзошел предыдущий рекорд, установленный во время инаугурации Дональда Трампа 20 января, составивший $109 036.