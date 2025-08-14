Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Біткоїн перевищив рекордну позначку у $124 000, Ethereum оновив максимум з кінця 2021 року

Криптовалюти дорожчають. Фото з Freepik (згенеровано ШІ)
Криптовалюти дорожчають. Фото з Freepik (згенеровано ШІ)

Біткоїн зранку 14 серпня встановив новий історичний рекорд, перевищивши позначку у $124 тисяч. Пізніше головна криптовалюта подешевшала на $2 тисячі і на час публікації коштувала майже $122 тисячі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані CoinMarketCap.

Фото 2 — Біткоїн перевищив рекордну позначку у $124 000, Ethereum оновив максимум з кінця 2021 року

Як пише Reuters, зростання відбувається на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США найближчим часом знизить ключову ставку. Додатковими драйверами підвищення стали нові фінансові реформи, які дозволяють інвестувати у криптовалюти через пенсійні накопичувальні програми, а також зростаючий інституційний попит.

На думку аналітиків, поєднання регуляторних змін і стійкого інтересу з боку великих інвесторів створює потужну підтримку для подальшого зростання крипторинку. У разі впевненого подолання позначки $125 000 біткоїн може спрямуватися до нового рубежу у $150 000.

Напередодні аналітики британського фінансового конгломерату Standard Chartered спрогнозували, що до кінця 2025 року вартість іншої криптовалюти – Ethereum (ETH) – може зрости до $7500. Це пояснюється поліпшенням ринкової ситуації та збільшенням обсягів криптовалюти.

Станом на сьогодні Ethereum також значно подорожчав, досягнувши $4780 найвищого рівня з кінця 2021 року.

Фото 3 — Біткоїн перевищив рекордну позначку у $124 000, Ethereum оновив максимум з кінця 2021 року

Як додають аналітики, нинішнє зростання криптовалют збігається зі зниженням дохідності держоблігацій США та слабкістю долара, що додатково стимулює ризикові активи. Водночас учасники ринку попереджають: різкі рухи курсу біткоїна традиційно супроводжуються підвищеною волатильністю, і зростання може змінитися корекцією у разі змін макроекономічних очікувань.

Нагадаємо, в середині липня загальна вартість ринку криптовалют вперше перевищила 4 трильйони доларів. Підтримку зростанню надали подорожчання альткоїнів та законодавчі ініціативи адміністрації президента США Дональда Трампа щодо регулювання сектору.

Автор:
Наталія Гулєнцова