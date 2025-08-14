Біткоїн перевищив рекордну позначку у $124 000, Ethereum оновив максимум з кінця 2021 року

Біткоїн зранку 14 серпня встановив новий історичний рекорд, перевищивши позначку у $124 тисяч. Пізніше головна криптовалюта подешевшала на $2 тисячі і на час публікації коштувала майже $122 тисячі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані CoinMarketCap.

Як пише Reuters, зростання відбувається на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США найближчим часом знизить ключову ставку. Додатковими драйверами підвищення стали нові фінансові реформи, які дозволяють інвестувати у криптовалюти через пенсійні накопичувальні програми, а також зростаючий інституційний попит.

На думку аналітиків, поєднання регуляторних змін і стійкого інтересу з боку великих інвесторів створює потужну підтримку для подальшого зростання крипторинку. У разі впевненого подолання позначки $125 000 біткоїн може спрямуватися до нового рубежу у $150 000.

Напередодні аналітики британського фінансового конгломерату Standard Chartered спрогнозували, що до кінця 2025 року вартість іншої криптовалюти – Ethereum (ETH) – може зрости до $7500. Це пояснюється поліпшенням ринкової ситуації та збільшенням обсягів криптовалюти.

Станом на сьогодні Ethereum також значно подорожчав, досягнувши $4780 – найвищого рівня з кінця 2021 року.

Як додають аналітики, нинішнє зростання криптовалют збігається зі зниженням дохідності держоблігацій США та слабкістю долара, що додатково стимулює ризикові активи. Водночас учасники ринку попереджають: різкі рухи курсу біткоїна традиційно супроводжуються підвищеною волатильністю, і зростання може змінитися корекцією у разі змін макроекономічних очікувань.

Нагадаємо, в середині липня загальна вартість ринку криптовалют вперше перевищила 4 трильйони доларів. Підтримку зростанню надали подорожчання альткоїнів та законодавчі ініціативи адміністрації президента США Дональда Трампа щодо регулювання сектору.