Криптовалюта Ethereum до кінця року може зрости майже вдвічі — до $7500: прогноз аналітиків

За прогнозом аналітиків британського міжнародного фінансового конгломерату Standard Chartered, ціна Ethereum (ETH) може сягнути $7500 до кінця 2025 року. Це значне оновлення попереднього прогнозу ($4000) стало можливим завдяки покращенню ситуації на ринку та зростанню запасів криптовалюти.

Як зазначають фахівці, нова цільова ціна є на 60% вищою за поточний максимум. На відміну від біткоїна, який залежить виключно від зростання ціни, ефір надає додаткові можливості для отримання доходу через стейкінг. Власники можуть блокувати свої токени, щоб підтримувати мережу Ethereum та отримувати за це винагороду.

Зростання ціни ETH за останні чотири тижні у понад 50%, було зумовлено прийняттям закону Genius Act, який регулює стейблкоїни. Ціни на інші криптоактиви також зросли на фоні очікувань, що цей закон сприятиме ширшому впровадженню криптовалют.

За словами Джеффа Кендріка, керівника відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered, стейблкоїни можуть зрости у 8 разів до 2028 року, що суттєво вплине на комісії в мережі Ethereum.

Standard Chartered також підвищила свій прогноз щодо ETH на кінець 2028 року з $7500 до $25 000. Кендрік вважає, що довгострокове зростання Ethereum залежить від його використання для високоцінних фінансових операцій, особливо пов'язаних з традиційними фінансами, та збільшення пропускної здатності блокчейну.

Нагадаємо, у червні 2025 року спотові біткоїн-ETF залучили $4,49 млрд — це третій за величиною місячний притік інвестицій у криптофонди цього року.