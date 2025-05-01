Morgan Stanley планує запустити торгівлю криптовалютами через платформу E*Trade

Один із найбільших банків США — Morgan Stanley — планує додати можливість торгівлі криптовалютами для клієнтів своєї брокерської платформи E*Trade.

Про це пише Вloomberg.

Це стане найбільш значущим кроком банку на шляху до популяризації цифрових активів серед масового інвестора. Запуск сервісу очікується протягом наступного року.

Проєкт перебуває на початковій стадії, проте банк уже веде переговори щодо співпраці з провідними криптовалютними компаніями.

Йдеться про запуск торгівлі популярними токенами, такими як біткойн та ефір. Для клієнтів E*Trade це означатиме можливість купівлі та продажу криптовалют безпосередньо через відому брокерську платформу.

Інтерес Morgan Stanley до цього ринку збігся у часі з радикальною зміною криптовалютної політики США. Президент Дональд Трамп, повернувшись до влади, проголосив курс на перетворення США на криптостолицю планети та ініціював скасування регуляторних бар'єрів, що стримували участь банків у цьому секторі.

Його адміністрація вже видала указ на підтримку лідерства США у сфері цифрових активів, а Комісія з цінних паперів скасувала низку обмежень.

Хоча раніше великі банки уникали прямої участі у криптосекторі через регуляторні ризики та волатильність ринку, зміна політичної атмосфери спонукає переоцінити ці підходи.

У Morgan Stanley зазначають, що на фоні інтересу з боку заможних клієнтів до ETF та ф’ючерсів на криптовалюти, запуск спотової торгівлі є логічним наступним кроком.

Цей хід потенційно посилить конкуренцію на ринку, зокрема для таких гравців, як Robinhood Markets та Coinbase. Проте нова ініціатива Morgan Stanley, за умови успішного запуску, може надати банку стратегічну перевагу у сфері, яка швидко змінюється під впливом як технологій, так і політики.

Додамо, у квітні біткоїн піднявся до рівня п'ятого за величиною світового активу, обійшовши за ринковою капіталізацією такого гіганта, як Google. Ринкова капіталізація біткоїна сягнула позначки в 1,86 трильйона доларів.