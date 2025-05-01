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Morgan Stanley планирует запустить торговлю криптовалютами через платформу E*Trade

Торговля криптовалютами
Morgan Stanley будет торговать криптовалютами / Freepik

Один из крупнейших банков США – Morgan Stanley – планирует добавить возможность торговли криптовалютами для клиентов своей брокерской платформы E*Trade.

Об этом пишет Вloomberg.

Это станет наиболее значимым шагом банка на пути популяризации цифровых активов среди массового инвестора. Запуск сервиса ожидается в следующем году.

Проект находится на начальной стадии, однако банк уже ведет переговоры по сотрудничеству с ведущими криптовалютными компаниями.

Речь идет о запуске торговли популярными токенами, такими как биткойн и эфир. Для клиентов E*Trade это означает возможность купли и продажи криптовалют непосредственно через известную брокерскую платформу.

Интерес Morgan Stanley к этому рынку совпал по времени с радикальным изменением криптовалютной политики США. Президент Дональд Трамп, вернувшись к власти, провозгласил курс на превращение США в криптостолицу планеты и инициировал отмену регуляторных барьеров, сдерживавших участие банков в этом секторе.

Его администрация уже издала указ о поддержке лидерства США в сфере цифровых активов, а Комиссия по ценным бумагам отменила ряд ограничений.

Хотя ранее крупные банки избегали прямого участия в криптосекторе из-за регуляторных рисков и волатильности рынка, изменение политической атмосферы побуждает переоценить эти подходы.

В Morgan Stanley отмечают, что на фоне интереса со стороны состоятельных клиентов к ETF и фьючерсам на криптовалюты, запуск спотовой торговли является логичным следующим шагом.

Этот ход потенциально усилит конкуренцию на рынке, в частности, для таких игроков, как Robinhood Markets и Coinbase. Однако новая инициатива Morgan Stanley при условии успешного запуска может предоставить банку стратегическое преимущество в сфере, которая быстро меняется под влиянием как технологий, так и политики.

Добавим, в апреле биткоин поднялся до уровня пятого по величине мирового актива, обойдя по рыночной капитализации такого гиганта, как Google. Рыночная капитализация биткоина достигла отметки в 1,86 триллиона долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко