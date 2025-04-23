100 дней Трампа: что происходит на фондовых рынках, куда летит доллар, что не так с криптой, и при чем здесь Украина

29 апреля исполняется 100 дней как Дональд Трамп во второй раз занимает пост президента США. За эти 100 дней он успел (на/с)делать столько, что другим президентам, видимо, не удавалось сделать за всю их каденцию. А сколько еще (на/с)делает. Едва ли не самое главное "достижение" президента США за эти сто дней — (не)введение заоблачных таможенных тарифов для стран-партнеров США по всему миру. Какие последствия это имело и будет иметь в дальнейшем для глобальных и региональных рынков — фондового, валютного, криптовалютного, а также как это затронет Украину, — читайте в обзоре Delo.ua.

Как экономическая политика Трампа влияет на фондовый рынок

Внедрение Дональдом Трампом новых таможенных ставок для стран-партнеров США по всему миру уже ощутимо негативно повлияло на мировые фондовые рынки. И даже если отвлечься от целей, которых хочет достичь президент США, сама манера его поведения спровоцировала появление ощущения неопределенности и нестабильности на рынках.

"Все то, что происходило после объявления о введении новых таможенных ставок, — сначала объявили о введении новых тарифов, потом отсрочили их, потом сделали исключения, — все эти действия привели к тому, что ощущение неопределенности и нестабильности охватило все рынки. А для инвесторов наверное нет ничего хуже, чем неопределённость", — поясняет международный консультант по корпоративным финансам, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

Очень негативно на таможенные инициативы Трампа отреагировал в первую очередь рынок акций, что было более - менее предсказуемо.

Как менялся индекс S&P500 за последние полгода

Источник: Bloomberg

Последующие шаги Трампа по деэскалации торговой войны рынки акций восприняли как важные положительные сигналы. Прежде всего, по мнению инвесторов, уменьшается вероятность того, что администрация президента США вернется к чрезвычайно резким движениям. Кроме того, рынки убедились, что Трамп все же реагирует на их давление.

Как менялся индекс NASDAQ Composite за последние полгода

Источник: Bloomberg

Впрочем, отмечает глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко, общая жесткая протекционистская политика новой администрации США остается неизменной, а средняя ставка импортных пошлин США, несмотря на смягчение, превышает 20% по сравнению с 2,3% в начале года. Это усугубляет страхи значительного ослабления экономики США и мира, а также усугубляет инфляционные ожидания.

Как менялся индекс Dow Jones Industrial за последние полгода

Источник: Bloomberg

"Непредсказуемые действия команды Трампа нанесли серьезный удар по репутации американских ценных бумаг как малорисковых активов и заставляют инвесторов искать альтернативы в сегменте драгоценных металлов, а также финансовых активах других развитых стран", — констатирует собеседник издания.

Как менялся индекс EURO STOXX 50 за последние полгода

Источник: Bloomberg

Рост золота в действительности впечатляет, добавляет Иван Компан. Так, с начала года золото выросло в цене на 24,5%.

Как менялась цена золота за последние 6 месяцев

Источник: Bloomberg

Неприятным сюрпризом стала негативная реакция рынка облигаций, и в первую очередь рынка государственных облигаций США, всегда считавшегося тихим "уголком", где можно спрятаться от проблем на мировых рынках. Во время предыдущих глобальных экономических кризисов цена государственных облигаций США всегда росла — инвесторы выходили из акций и других рисковых активов и прятались в американские гособлигации. Это была территория стабильности, поскольку эмитентом этих бумаг является Министерство финансов США.

Даже 11 сентября 2001 года, когда были совершены ужасающие террористические акты на территории США, гособлигации США росли в цене, напоминает Иван Компан. Во время пандемии Covid-19 облигации росли. После исторического снижения в 2011 году кредитного рейтинга американского правительства – гособлигации США также продолжали расти.

А в этот раз цена государственных облигаций США начала падать, соответственно, их доходность начала расти. Доходность долгосрочных гособлигаций США выросла с 3,9% до 4,5% годовых. Это много. Для американского бюджета это означает дополнительные расходы на обслуживание государственного долга.

Динамика доходностей облигаций Госказначейства США

Источник: Bloomberg

Как результат, появилась информация, что продавать государственные долговые бумаги США из своих резервов начал центробанк Японии.

"Каким бы он ни был крутым самовлюбленным мастером соглашений и обладателем вселенной, но игнорировать рынки не может никто, даже американский президент. Я думаю, Трампу объяснили, чем это все может закончиться, и он отсрочил введение новых таможенных ставок, чем немного успокоил рынки", — объясняет собеседник Delo.ua.

Чего ждать дальше? В настоящее время, констатирует Иван Компан, пессимистические прогнозы опережают оптимистичные с огромным отрывом.

"Все ждут чего-то очень плохого: рецессии, изменения мировой финансовой системы. Но это будет зависеть от следующих шагов американского президента. Хуже всего для инвесторов — это хаос. Думаю, все крупные компании поставят на паузу бюджеты капитальных расходов и планы долгосрочных инвестиций. И будут ждать, чем все закончится. И это точно не на пользу для экономики", — сказал он.

Скорее всего, добавляет замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, созданная Трампом неопределенность приведет глобальную экономику к кризису, а экономику США — к рецессии.

Как экономическая политика Трампа влияет на валютный рынок

Ситуация на валютных рынках является отражением процессов в глобальной экономике — уменьшение объемов инвестиций в американские активы влечет за собой снижение спроса на доллар, что сейчас и происходит.

"Валютные рынки — один из элементов мозаики. Создав глобальную неопределенность Трамп показал, что США больше не являются "тихой гаванью" и надежным партнером. Поэтому доллар стал немного токсичным. Поэтому мы увидели глобальную тенденцию перетока денег из доллара в евро. Доллар частично теряет свое преимущество как резервная валюта", — поясняет ситуацию на валютном рынке Сергей Фурса.

В настоящее время глобальное движение капитала сопровождается фактической продажей долларовых активов и возвращением инвесторов в локальные валюты, а также традиционные безопасные валюты, такие как японская иена и швейцарский франк. Доллар США потерял уже более 10% от своих курсовых максимумов начала 2025-го, достигнув самого низкого уровня за три года. И ослабление доллара еще не завершилось, прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Кто кого: динамика курса доллара по отношению к евро за последние полгода

Источник: Bloomberg

"Есть ожидание, что экономика США углубится в рецессию, соответственно ФРС начнет ее спасать, снижая ставку, что приведет к ослаблению доллара", — прогнозирует Иван Компан.

Вместе с тем он предостерегает от ожиданий, что с долларом может произойти что-то очень плохое.

"Я точно не буду советовать менять доллары на другие валюты. Но определенные тенденции к ослаблению доллара есть, и мы это видим", — констатирует собеседник издания, добавляя при этом, что в любой момент "все может измениться".

Несмотря на то, что сейчас значительная часть инвесторов убегает из долларовых активов в поиске новых "тихих гаваней", никто наверняка не знает, что может быть этой "гаванью", отмечает исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

"На каком-то этапе фонды могут решить, что когда последствия ударят по мировой экономике, то "тихая гавань" — это в действительности доллар и активы в США. И мы такого рода "качели" уже несколько раз наблюдали", — предупреждает эксперт.

Как экономическая политика Трампа влияет на криптовалютный рынок

Криптовалюты — чисто спекулятивный инструмент. Поэтому их стоимость зависит от настроений на рынке, напоминает Сергей Фурса.

По наблюдениям Ивана Компана, мировой крипторынок колеблется в унисон с Nasdaq — биржей, где торгуются акции технологических компаний.

С декабря 2024 года снижение капитализации мирового криптовалютного рынка составило 30%, приводит статистику Андрей Шевчишин.

"Биткоин, кстати, держался гораздо лучше всех других крипто-инструментов, но также не мог удержаться от падения. Здесь драйвером стал выход инвесторов из крипто-фондов на фоне общего обвала финансовых рынков", — объясняет финансовый аналитик.

Пока что крипторынок стабилизировался, но для его роста еще недостаточно сил. Плюс — нужны весомые драйверы и "живой" приток средств.

"Его (притока средств) пока нет. И если он появится, то это могут быть деньги с рынка США, где политическое руководство не оставило идеи по созданию крипто-резерва. Однако после последних манипуляций может появиться мнение, что заявления Трампа и официальных лиц США относительно биткоина также могут быть манипуляцией", — предостерегает Андрей Шевчишин.

Динамика стоимости биткоина с начала 2025 года

Источник: Yahoo Finance

Как экономическая политика Трампа влияет на Украину

Жесткая перезагрузка системы международной торговли, безусловно, будет иметь большие последствия, которые до сих пор формируются. На США приходится более 13% мирового импорта товаров, и сейчас все эти товаропотоки находятся под вопросом вместе со связанными производственными цепочками. Рукотворного мгновенного перераспределения таких масштабов мир еще не видел, отмечает заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

Пока видно, что победителей в этой ситуации на краткосрочной дистанции нет вообще. Капитализация компаний сократилась по всему миру.

Для Украины эта история до сих пор остается второстепенной на фоне вызовов войны. Для нас критически важно постоянство и ритмичность поступления иностранной финансовой помощи, которое происходит благодаря вхождению предыдущей американской администрации в программу ERA (финансирование за счет доходов от замороженных российских активов) — она является основным каналом финансирования.

"Это задало мощный запас прочности, перекрывающий остановку прямого финансирования от США. Можно утверждать, что запас прочности на 2025 год сформирован", — говорит собеседник издания.

В украинском экспорте ключевую роль играют товары агропромышленного комплекса, которым торговые и макроэкономические шоки традиционно угрожают значительно меньше, чем другим промышленным и потребительским товарам. Пока баланс так называемых условий торговли (соотношение цен на товары) для Украины даже улучшился: цены на импортируемые энергоресурсы упали сильнее, чем цены на наши экспортные товары.

США не входят в список наших ключевых экспортных рынков: экспорт Украины в США в 2024 году был менее $1 млрд (2% общего экспорта). Поэтому для Украины важнее не прямые, а опосредованные последствия в форме возможного замедления мирового экономического роста и "эффектов домино" в виде дальнейшего закрытия других рынков. Однако это одновременно и угрозы, и возможности, убежден Дмитрий Глинский.

Опосредованно изменение ситуации на мировых рынках может повлиять на Украину из-за влияния налоговых пошлин на объем закупки товаров странами, в которые Украина осуществляет значительную часть экспорта. Прежде всего, это страны ЕС, в которые по результатам 2024 года было экспортировано 57% товаров от общего объема экспорта Украины. Но это влияние не будет мгновенным, убеждена руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева.

Кроме того, добавляет Александр Мартыненко из ICU, украинский экспорт будут угнетать более низкие мировые цены на сырье, прежде всего продукцию горно-металлургического комплекса. В то же время, будут снижаться цены на нефть и природный газ, что облегчит импортную нагрузку.

Что касается ситуации на валютном рынке — для Украины основным фактором, влияющим на курс валют, является состояние собственной экономики, на которую напрямую влияет война.

Поэтому, убеждена Диляра Мустафаева, то, каким будет курс гривны, зависит, в первую очередь, от сроков и результатов окончания войны, а также от объемов международной помощи, поддерживающей государственный бюджет.

"Также не стоит забывать, что сейчас в Украине на валютном рынке действует режим "управляемой гибкости". То есть НБУ посредством корректировки учетной ставки и периодических валютных интервенций удерживает равновесие на валютном рынке и обеспечивает относительную стабильность гривны. Поэтому резких изменений курса, на мой взгляд, в ближайшей перспективе не будет", — прогнозирует собеседница Delo.ua.

Динамика официального курса гривны с начала 2025 года

Источник: НБУ

В любом случае, уверен Сергей Фурса, официальный курс гривны будет оставаться стабильным. Если же будет происходить сильная девальвация доллара, то не исключено, что при формировании официального курса гривны НБУ начнет ориентироваться на евро.

А вот что мы видим наверняка, так это то, что на наличном рынке украинцы переводят собственные сбережения из доллара в евро. Это реально происходит, отмечает собеседник Delo.ua.