ВТО ухудшило прогноз мировой торговли: какие страны пострадают больше всего

Всемирная торговая организация ( ВТО ) снизила свой прогноз по торговле товарами в этом году, поскольку рост пошлин США и общая неопределенность наносят удар по международной торговле. Более всего пострадает торговля в странах Северной Америки.

Об этом сообщает Вloomberg.

ВТО ожидает, что объем мировой торговли товарами сократится на 0,2% в 2025 году — почти на три процентных пункта ниже, чем он был до торговой войны, которую начала администрация президента США Дональда Трампа.

Сокращение этого года будет еще сильнее, если Соединенные Штаты продолжат угрожать более высокими уровнями так называемых взаимных тарифов.

"Вместе взаимные тарифы и распространяющаяся неопределенность торговой политики приведут к снижению мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году", — отметили ВТО в своем отчете.

Больше всего пострадает торговля в странах Северной Америки, в то время как в Азии и Европе продолжится скромный рост. ВТО также предупредила, что масштабные перебои в торговле между США и КНР могут заставить китайских экспортеров искать новые рынки.

"Ожидается, что перебои в торговле между США и Китаем приведут к значительному перераспределению торговли, что повлечет за собой обеспокоенность на третьих рынках по усилению конкуренции со стороны Китая", — говорится в сообщении организации.

Торговля услугами пострадает. ВТО прогнозирует рост коммерческих услуг на 4% в этом году и на 4,1% в 2026 году по сравнению с 6,8% в прошлом году.

Напомним, в марте Соединенные Штаты приостановили свое финансирование Всемирной торговой организации , поскольку администрация президента США Дональда Трампа стремится сократить государственные расходы.