Украина успешно завершила второй Обзор торговой политики в ВТО

Украина вторично успешно прошла Обзор торговой политики во Всемирной торговой организации (ВТО). Заседание прошло 26 и 28 февраля в Женеве, а украинскую делегацию возглавил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Подготовка к Обзору продолжалась более года, в процессе чего Украина сотрудничала с государственными органами, структурными подразделениями Министерства экономики и Секретариатом ВТО. В декабре 2023 г. члены организации получили отчеты Секретариата и Правительства Украины для анализа.

" Мы получили более 400 письменных вопросов от 20 членов ВТО, преимущественно в отношении торгового и инвестиционного режимов. Это подтверждает значительный интерес к углублению экономического сотрудничества с Украиной, несмотря на войну. Особенно ценны для нас отзывы об устойчивости экономики, критической роли экспорта агропродукции в мировой продовольственной стоимости - Тарас.

Он отметил, что успешный обзор торговой политики будет способствовать дальнейшему укреплению торговых отношений Украины с международными партнерами. Украинская сторона предоставит дополнительные разъяснения по поводу торговых возможностей страны для членов ВТО.

Важным достижением экономической дипломатии стало включение в протокол ВТО совместного заявления 45 членов организации, осудивших разрушительное влияние российской агрессии на мировую торговую систему. Этот документ был официально распространён в рамках ВТО.

Отметим, что обзор торговой политики является одним из ключевых механизмов ВТО, обеспечивающих прозрачность и предсказуемость торговых режимов ее членов. Регулярность таких обзоров зависит от доли страны в мировой торговле: крупнейшие экономики проходят обзор каждые три года, средние – каждые пять, а остальные члены ВТО, в том числе Украина, – раз в семь лет.

Украина стала полноправным членом ВТО в 2008 году. Первый обзор ее торговой политики состоялся в 2016 году, а следующий должен был пройти в 2023 году, но из-за войны был перенесен на 2025 год.

Добавим, Украина работает с Европейской Комиссией по совместному решению по торговой политике и импорту в ЕС украинских агротоваров по завершении 5 июня действия автономных торговых мероприятий.