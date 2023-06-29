Украина присоединилась к соглашению ВТО об ограничении субсидирования рыболовства: что оно предусматривает

Верховная Рада ратифицировала включение в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации Соглашения о субсидиях в области рыболовства. За соответствующий проект закона №0189, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 274 депутата. Ни один не голосовал против и не воздержался.

Указанное соглашение было разработано во исполнение параграфа 28 министерской декларации ВТО от 2001 года. Намерение ограничить субсидии в области рыболовства было подтверждено также и в задаче 14.6 Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, одобренных соответствующей резолюцией Генеральной ассамблеи ООН.

Как говорится в подготовленной Министерством экономики пояснительной записке к законопроекту, субсидии для рыболовства являются одним из ключевых факторов, приводящих к ухудшению состояния запасов рыбы Мирового океана.

"В исследовании 2019 года, выполненном специалистами университета Британской Колумбии, Института Океана (Китай) и Университета Вашингтона, отмечается, что общие мировые объемы субсидий для рыболовства составляют около 35 миллиардов долларов США ежегодно", - отмечается в ней.

При этом состояние мировых рыбных запасов с годами стремительно ухудшается. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2019 году 35,4% рыбных запасов оценивались как находящиеся на биологически нестабильном уровне (перелавливались), а 64,6% составляли запасы, эксплуатируемые в пределах уровня биологической устойчивости (при этом 57,3% на – максимальном уровне). Для сравнения, в 1974 году доля таких запасов составляла 10% и 90% соответственно.

Также отмечается, что существенной является проблема незаконного, неподотчетного и нерегулируемого рыболовства. По данным ФАО, при осуществлении такого рыболовства вылавливается до 26 миллионов тонн рыбы ежегодно.

Объем субсидирования вылова за пределами юрисдикций прибрежных государств (то есть в открытом море) в 2014 году оценивался в 4,2 миллиарда долларов. Странами же, предоставляющими наибольшие объемы субсидий для отлова в открытом море, являются Япония, Испания, Китай, Южная Корея и США.

Соглашение же ВТО призвано ограничить вредное влияние субсидий на рыбные запасы. Новые правила субсидирования призваны положительно повлиять на устойчивость запасов Мирового океана и рыболовства.

Сфера действия документа включает субсидии для вылова морских живых биоресурсов и связанной с ним деятельности в море. В то же время из сферы действия соглашения исключены субсидии для аквакультуры и вылова рыбы во внутренних водах стран-членов ВТО.

Соглашением запрещается субсидирование судов или операторов, осуществляющих неподотчетное рыболовство; субсидирование рыболовства и деятельности, с ним связанной, относящимся к запасам рыбы, находящимся в истощенном состоянии; а также субсидирование рыболовства и связанной деятельности за пределами юрисдикции прибрежных государств и за пределами компетенции соответствующей региональной организации по управлению рыболовством.

Кроме того, предусмотрено, что каждый член ВТО должен проявлять надлежащую сдержанность при предоставлении субсидий судам, которые ходят не под его флагом, а также субсидий для вылова запасов рыбы, статус которых неизвестен.

Соглашение также содержит обязательства по прозрачности, в частности, обязанность представлять ВТО информацию о типе или виде рыболовства и деятельности, связанной с рыболовством, на который предоставляется субсидия.

Согласно соглашению в рамках ВТО образуется механизм добровольного финансирования имплементации его положений, призванный содействовать развивающимся странам и наименее развитым странам в выполнении обязательств по документу. Взносы членов ВТО в этот механизм будут исключительно добровольными.

Протокол, включающий это соглашение в соглашение об учреждении ВТО, был утвержден на министерской конференции ВТО в июне 2022 года в Женеве (Швейцария). Он вступит в силу после его принятия двумя третями стран-членов ВТО.

При этом соглашение об ограничении субсидирования рыболовства предусматривает прекращение своего действия, если в течение четырех лет с момента его вступления в силу не будут приняты комплексные дисциплинарные меры в отношении субсидированию перевылова и чрезмерной мощности рыболовного флота.

Как прокомментировал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, в системе ВТО это соглашение крайне важно, поскольку является частью более широкой повестки дня.

"ВТО стоит на перепутье, и сама возможность заключения глобальных соглашений, касающихся всех государств-членов, свидетельствует о возможности прогресса и по другим вопросам. Соглашение о рыболовных субсидиях также является важным элементом привлечения и помощи Глобальному Югу. Также важно, что это соглашение, которое касается субсидий и в определенной степени защиты окружающей среды", - указал он.

По словам чиновника, сейчас глобальная торговля переходит в период, когда главным барьером становятся огромные субсидии под благовидным прикрытием, в основном касательно защиты окружающей среды.

"Поэтому стратегическая задача Украины - это создать правильную систему финансовой поддержки бизнеса, и прежде всего промышленности. Это задача наша внутренняя. А на международном уровне мы будем работать над инструментами, ограничивающими безразмерные и вредные субсидии в других странах, но в то же время позволяющими нам ускоренно развиваться", - отметил Утка.

Он добавил, что это требует активной работы в ВТО, и ратификация соглашения о субсидиях в области рыболовства является сигналом, что Украине действительно важны справедливые глобальные правила торговли.