Україна доєдналася до угоди СОТ про обмеження субсидування рибальства: що вона передбачає

Верховна Рада ратифікувала включення до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі Угоди про субсидії у галузі рибальства. За відповідний проект закону №0189, ініційований президентом Володимиром Зеленським, проголосувало 274 депутати. Жоден не голосував проти та не утримався.

Вказана угода була розроблена на виконання параграфа 28 міністерскій декларації СОТ від 2001 року. Намір обмежити субсидії у галузі рибальства було підтверджено також і в завданні 14.6 Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року, схвалених відповідною резолюцією Генеральної асамблеї ООН.

Як ідеться у підготовленій Міністерством економіки пояснювальній записці до законопроекту, субсидії для рибальства є одним з ключових факторів, що призводять до погіршення стану запасів риби Світового океану.

"У дослідженні 2019 року, виконаному фахівцями університету Британської Колумбії, Інституту Океану (Китай) та Університету Вашингтону, зазначається, що загальні світові обсяги субсидій для рибальства становлять близько 35 мільярдів доларів США щорічно", - зазначається в ній.

При цьому стан світових рибних запасів з роками стрімко погіршується. Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), в 2019 році 35,4% рибних запасів оцінювалися як такі, що перебували на біологічно нестабільному рівні (переловлювалися), а 64,6% становили запаси, що експлуатувалися у межах рівня біологічної стійкості (при цьому 57,3% на - максимальному рівні). Для порівняння, у 1974 році частки таких запасів становили 10% та 90% відповідно.

Також зазначається, що суттєвою є проблема незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства. За даними ФАО, під час здійснення такого рибальства виловлюються до 26 мільйонів тонн риби щорічно.

Обсяг субсидування вилову за межами юрисдикцій прибережних держав (тобто у відкритому морі) у 2014 році оцінювався у 4,2 мільярда доларів. Країнами ж, які надають найбільші обсяги субсидій для вилову у відкритому морі, є Японія, Іспанія, Китай, Південна Корея та США.

Угода ж СОТ покликана обмежити шкідливий вплив субсидій на рибні запаси. Нові правила щодо субсидування покликані позитивний вплинути на стійкість запасів Світового океану та рибальства.

Сфера дії документу охоплює субсидії для вилову морських живих біоресурсів та пов'язаної з ним діяльності у морі. Водночас, зі сфери дії угоди виключені субсидії для аквакультури та вилову риби у внутрішніх водах країн-членів СОТ.

Угодою забороняється субсидування суден або операторів, які здійснюють непідзвітне рибальство; субсидування рибальства та діяльності, з ним пов'язаної, які стосуються запасів риби, що перебувають у виснаженому стані; а також субсидування рибальства та пов'язаної діяльності за межами юрисдикції прибережних держав та за межами компетенції відповідної регіональної організації з управління рибальством.

Крім того, передбачено, що кожен член СОТ повинен виявляти належну стриманість під час надання субсидій суднам, які ходять не під його прапором, а також субсидій для вилову запасів риби, статус яких є невідомим.

Угода також містить зобов'язання щодо прозорості, зокрема, обов'язок подавати до СОТ інформацію про тип або вид рибальства та діяльності, пов'язаної з рибальством, на який надається субсидія.

Відповідно до угоди у рамках СОТ утворюється механізм добровільного фінансування імплементації її положень, покликаний сприяти країнам, що розвиваються, та найменш розвиненим країнам у виконанні зобов'язань за документом. Внески членів СОТ до цього механізму будуть виключно добровільними.

Протокол, що включає цю угоду до угоди про заснування СОТ, був затверджений на міністерській конференції СОТ в червні 2022 року в Женеві (Швейцарія). Він набуде чинності після його прийняття двома третинами членів СОТ.

При цьому угода про обмеження субсидування рибальства передбачає припинення своєї дії, якщо протягом чотирьох років з моменту набрання нею чинності не будуть прийняті комплексні дисциплінарні заходи щодо субсидування перелову та надмірної потужності рибальського флоту.

Як прокоментував заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, в системі СОТ ця угода є вкрай важливою, бо є частиною більш широкого порядку денного.

"СОТ стоїть на роздоріжжі, і сама можливість укладення глобальних угод, які стосуються всіх держав-членів, свідчить про можливість прогресу і по інших питаннях. Угода про рибальські субсидії також є важливим елементом залучення і допомоги Глобальному Півдню. Також важливо, що це угода, яка стосується субсидій і до певної міри захисту довкілля", - вказав він.

За словами чиновника, зараз глобальна торгівля переходить в період, коли головним барʼєром стають величезні субсидії під благородним прикриттям, здебільшого щодо захисту довкілля.

"Тому стратегічне завдання України - це створити правильну систему фінансової підтримки бізнесу, і перш за все промисловості. Це завдання наше внутрішнє. А на міжнародному рівні ми будемо працювати над інструментами, які обмежують безрозмірні і шкідливі субсидії в інших країнах, але водночас дозволяють нам прискорено розвиватися", - зазначив Качка.

Він додав, що це вимагає активної роботи в СОТ, і ратифікація угоди про субсидії в галузі рибальства є сигналом, що Україні дійсно важливі справедливі глобальні правила торгівлі.