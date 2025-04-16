СОТ погіршила прогноз світової торгівлі: які країни постраждають найбільше

Світова організація торгівлі (СОТ) знизила свій прогноз щодо торгівлі товарами цього року, оскільки зростання мит США і загальна невизначеність завдають удару по міжнародній торгівлі. Найбільше постраждає торгівля у країнах Північної Америки.

Про це повідомляє Вloomberg.

СОТ очікує, що обсяг світової торгівлі товарами скоротиться на 0,2% у 2025 році — майже на три процентні пункти нижче, ніж він був би до торговельної війни, яку розпочала адміністрація президента США Дональда Трампа. Прогнозується, що торгівля відновиться на 2,5% лише у 2026 році.

Скорочення цього року буде ще сильнішим, якщо Сполучені Штати продовжать загрожувати вищими рівнями так званих взаємних тарифів.

"Разом взаємні тарифи і невизначеність торгової політики, що поширюється, призведуть до зниження світової торгівлі товарами на 1,5% у 2025 році", — зазначили СОТ у своєму звіті.

Найбільше постраждає торгівля у країнах Північної Америки, тоді як в Азії та Європі продовжиться скромне зростання. СОТ також попередила, що масштабні перебої у торгівлі між США та КНР можуть змусити китайських експортерів шукати нові ринки.

"Очікується, що перебої у торгівлі між США та Китаєм призведуть до значного перерозподілу торгівлі, що спричинить стурбованість на третіх ринках щодо посилення конкуренції з боку Китаю", — йдеться у повідомленні організації.

Торгівля послугами також постраждає. СОТ тепер прогнозує зростання комерційних послуг на 4% цього року та на 4,1% у 2026 році порівняно з 6,8% минулого року.

Нагадаємо, у березні Сполучені Штати призупинили своє фінансування Світової організації торгівлі, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа прагне скоротити державні витрати.