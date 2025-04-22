100 дней Трампа: нефть стала дешевле, но мировая экономика на пороге рецессии

Мировые цены на нефть отреагировали падением на речь Трампа во время его инаугурации в феврале. Дешевая нефть и низкие цены на бензин это то, чего ждали от нового президента США его избиратели и то, на что рассчитывали инвесторы во всем мире. Однако вместе с дешевым горючим американские избиратели получили целый ворох проблем в экономике, а мир стоит на пороге масштабной торговой войны и рецессии. Украинцы с оптимизмом ожидают удешевления топлива и рассчитывают, что дешевая нефть станет болезненным ударом по российскому бюджету и ослабит способность Кремля вести войну.

Во время избирательной кампании Трамп резюмировал программу в энергетике крылатой фразой "Drill, baby, drill" (англ. Буры, крошка, бури), которая впервые была использована во время выборов республиканцем Майклом Стилом и означает максимальное содействие нефтяным компаниям для увеличения добычи. Этот подход перекликается со взглядами многих сторонников Республиканской партии США, не поддерживающих "зеленый переход" и желающих удешевить топливо.

Во время первой каденции Трампа нефть была относительно дешевой, но это трудно назвать его заслугой. В феврале 2017, когда Трамп возглавил Белый дом котировки Brent колебались в пределах $30-36/баррель. Цена была такой низкой из-за "Сланцевой революции", что произошла в каденции Барака Обамы, администрация которого считала, что разработка сланцевых месторождений поможет снизить выброс парниковых газов. Но уже при Трампе наименее рентабельные месторождения закрыли и цены постепенно пошли вверх достигнув пиковых значений в $84/баррель в 2018. Другой пик падения приходится на 2020 год, когда в разгар пандемии COVID-19 нефть Brent снова обвалилась до $35/барр. А вот во время президентства Джо Байдена с 2021 года нефть снова начала дорожать из-за его приверженности "зеленому" курсу и политике отказа от ископаемого топлива.

От второй каденции Трампа инвесторы ожидали более благоприятных условий для наращивания добычи из-за отмены наиболее спорных ограничений "зеленой" политики предыдущей администрации. И Трамп пошел на это уже во время своей инаугурации, упразднив ограничения для бурения на шельфе Северного Ледовитого океана. Вскоре после этого он призвал неформального лидера картеля ОПЕК Саудовскую Аравию снизить цены на нефть и заметил, что это поможет закончить войну в Украине. Но саудиты не сразу отреагировали на призыв главы Белого дома: решение об увеличении добычи странами ОПЕК и их союзниками совпало с объявлением Трампом торговой войны почти всему миру. В сумме эти два фактора обвалили фьючерсы Brent с почти $75/баррель до $62/баррель, но постепенное отложение американских пошлин почти для всех, кроме Китая, позволило ценам несколько укрепиться.

Действительно ли это эпоха дешевой нефти

Хотя нефть действительно подешевела, на фоне экономической турбулентности эта победа новой администрации Белого дома выглядит несколько сомнительной. По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, резкое снижение цен на нефть стало сочетанием двух факторов. Во-первых, спрос на нефть перестал расти, и даже крупнейшие экспортеры уже не верят, что он будет расти. Поэтому страны ОПЕК+ отменили ограничения для того, чтобы отвоевать большую долю рынка и таким образом хотя бы частично компенсировать потерю своих доходов. Во-вторых, на рынок давят финансовые спекулянты, использующие информационные поводы, чтобы сыграть на дальнейшем снижении цен.

Если бы на месте Трампа кто-либо другой генерировал такое количество информприводов, то рынок реагировал бы так же и цены так же прыгали бы. Геннадий Рябцев Директор специальных программ НТЦ "Психея"

В то же время эксперт отмечает, что сейчас на мировом рынке избыток нефти приближается к 1 млн. баррелей в сутки. Это немногим менее 1% суточного потребления, но текущие цены пока не отражают реальное соотношение спроса и предложения. По мнению Рябцева, при таком соотношении цены на эталонную марку Brent уже должны быть существенно ниже и составлять $50/баррель.

Эксперт считает, что тенденцию к снижению может изменить только оживление мировой экономики. Но пока нет признаков, сигнализирующих о быстром экономическом росте Китая, Индии, США и ЕС. Более того, если торговая война обострится, это приведет к замедлению темпов роста мировой экономики и снизит спрос на нефть, тогда цены упадут еще больше.

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что мировые рынки сейчас в ожидании рецессии или же уменьшение роста мировой экономики.

Никто не знает какими высокими будут эти пошлины, будут ли они вообще и как это отразится на мировой торговле. Поэтому инвесторы должны учитывать все эти риски Роман Ницович Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group

По его словам, еще одним элементом нефтяного уравнения есть ситуация вокруг переговоров США и Ирана. Поскольку одним из сценариев является ужесточение санкций против иранской нефти и ее покупателей, на рынке может возникнуть определенный дефицит и это будет толкать цены вверх. Эксперт считает, что в условиях, когда реализуются негативные сценарии, цены будут удерживаться на текущем уровне, а если же ситуация с пошлинами урегулируется, цены даже могут несколько подрасти.

Стоит ли ждать окончания войны из-за дешевой нефти

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что сейчас Украина, как и весь мир, находится в условиях экономической турбулентности и высоких рисков. Если Трамп сохранит стратегию влияния на мировую политику с помощью пошлин, мировые цены на нефть будут снижаться.

С одной стороны, это не очень хорошо для нас, поскольку уменьшится спрос на нашу экспортную продукцию. Но вместе с тем есть позитив, потому что падение цен на нефть приведет к уменьшению доходов российского бюджета, потому что энергоносители – это их основной источник поступлений. Значит, Кремлю не хватит средств для поддержания широкомасштабной агрессии. Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Рябцев говорит, что низкие цены на нефть не заставят Кремль снижать расходы на войну. А в случае сокращения бюджетных поступлений российские власти в первую очередь будут сокращать программы развития инфраструктуры, ограничить субсидирование регионов, или же не будут индексировать социальные выплаты.

Ницович также считает, что пока нет предпосылок к снижению желания Кремля финансировать войну, поскольку потеря европейского рынка для российских газа и угля, а также существенное сокращение добычи газа не снизили желание Путина воевать. Дешевая нефть может стать одним из факторов, который вместе с санкциями будет давить на российскую экономику. Однако по мнению эксперта экоомической катастрофы, которая обусловила бы обвал фронта ждать не стоит.