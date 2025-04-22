США вводят пошлины более 3500% на импорт солнечных панелей из Юго-Восточной Азии

США вводят сверхвысокие пошлины на импорт солнечного оборудования из четырех стран Юго-Восточной Азии – Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда.

Об этом пишет Вloomberg.

Соответствующее решение объявило Министерство торговли США после завершения годового расследования, выявившее признаки демпинга и несправедливого субсидирования со стороны иностранных производителей. В некоторых случаях размер пошлин составляет 3521%.

Основанием для введения ограничений стали выводы, что поставщики солнечного оборудования из этих стран продавали продукцию на американском рынке ниже себестоимости и за счет государственной поддержки. В частности, Камбоджа, не сотрудничавшая с американским следствием, получила самый высокий уровень пошлин — более 3500%.

Компании из Вьетнама будут платить до 395,9%, из Таиланда – до 375,2%, а из Малайзии – 34,4%. Индивидуальные пошлины для таких производителей, как Jinko Solar и Trina Solar, также оказались сверхвысокими: до 245% для Jinko из Вьетнама и 375% для Trina из Таиланда.

В прошлом году доля импорта из этих четырех стран составила 77% всех солнечных модулей, ввезенных в США.

Американские власти рассчитывают, что высокие пошлины будут способствовать росту отечественного производства и снизят зависимость от иностранного оборудования, в том числе из стран, которые могут иметь непрозрачную структуру субсидирования.

В настоящее время окончательное решение об имплементации пошлин зависит от Комиссии по международной торговле США, которая должна определить, наносит ли импорт ущерб национальному производителю. Ее вердикт ожидается в течение следующего месяца.

В то же время, эксперты отмечают, что крупные игроки, такие как JA Solar, уже рассматривают возможность переноса части производства в страны, которые пока не подпадают под торговые ограничения — Индонезию, Лаос, а также открывают новые заводы за пределами Азии. Ожидается, что США могут расширить круг стран, на которые будут распространяться подобные меры, если выявят аналогичные практики.

В Белом доме заявили, что готовы повысить пошлины для Китая с нынешних 145% до 245%.