Новые пошлины Трампа могут обойтись производителям микросхем более миллиарда долларов в год

Новые пошлины, которые рассматривает администрация президента США Дональда Трампа, могут нанести американским производителям полупроводникового оборудования ежегодные расходы более чем в 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно предварительным отраслевым оценкам, каждый из трех крупнейших игроков рынка — Applied Materials, Lam Research и KLA — потенциально может потерять около 350 миллионов долларов в год по причине новых пошлин.

Дополнительные расходы для меньших компаний, таких как Onto Innovation, также могут составить десятки миллионов долларов.

Несмотря на то, что администрация Трампа приостановила внедрение объявленных в апреле взаимных пошлин, она рассматривает дополнительные меры по стимулированию внутреннего производства. В частности, в понедельник было инициировано расследование импорта оборудования для полупроводников.

Оценки, которые обсуждались в Вашингтоне, включают не только потерю прибыли из-за сокращения международных продаж, но и рост затрат на поиск новых поставщиков сложных компонентов, а также дополнительные административные расходы по соблюдению новых правил.

Представители отрасли встретились с чиновниками и членами Конгресса в рамках диалога, организованного с участием международной торговой ассоциации SEMI. Компании Applied Materials, KLA и Lam Research отказались комментировать ситуацию или не дали ответов на запросы Reuters.

Текущие оценки могут измениться после того, как администрация окончательно определит, какие товары попадут под действие новых пошлин. Окончательные расчеты усложняются из-за сложности состава оборудования для изготовления микросхем и неопределенности будущего тарифного режима.

Администрация Байдена ранее последовательно ограничивала экспорт передовых технологий в Китай, пытаясь помешать развитию китайской индустрии искусственного интеллекта и военных технологий, которые могут создавать риски национальной безопасности США.

Напомним, 18 февраля Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.