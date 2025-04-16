Нові мита Трампа можуть обійтися виробникам мікросхем у понад мільярд доларів на рік

Нові мита, які розглядає адміністрація президента США Дональда Трампа, можуть завдати американським виробникам напівпровідникового обладнання щорічних витрат у понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Згідно з попередніми галузевими оцінками, кожен із трьох найбільших гравців ринку — Applied Materials, Lam Research і KLA — потенційно може втратити близько 350 мільйонів доларів на рік унаслідок нових мит.

Додаткові витрати для менших компаній, таких як Onto Innovation, також можуть сягнути десятків мільйонів доларів.

Попри те, що адміністрація Трампа наразі призупинила впровадження оголошених у квітні взаємних мит, вона розглядає додаткові заходи для стимулювання внутрішнього виробництва. Зокрема, в понеділок було ініційовано розслідування імпорту обладнання для напівпровідників.

Оцінки, які обговорювалися у Вашингтоні, включають не лише втрату прибутків через скорочення міжнародних продажів, але й зростання витрат на пошук нових постачальників складних компонентів, а також додаткові адміністративні витрати на дотримання нових правил.

Представники галузі зустрілися з чиновниками та членами Конгресу у межах діалогу, організованого за участі міжнародної торгової асоціації SEMI. Компанії Applied Materials, KLA і Lam Research відмовилися коментувати ситуацію або не надали відповідей на запити Reuters.

Поточні оцінки можуть змінитися після того, як адміністрація остаточно визначить, які саме товари потраплять під дію нових мит. Остаточні розрахунки ускладнюються через складність складу обладнання для виготовлення мікросхем та невизначеність майбутнього тарифного режиму.

Адміністрація Байдена раніше послідовно обмежувала експорт передових технологій до Китаю, намагаючись перешкодити розвитку китайської індустрії штучного інтелекту та військових технологій, які можуть створювати ризики для національної безпеки США.

Нагадаємо, 18 лютого Трамп заявив, що має намір ввести мита на автомобілі "в районі 25%" та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.