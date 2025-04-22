США запроваджують мита понад 3500% на імпорт сонячних панелей з Південно-Східної Азії

США вводять надвисокі мита на імпорт сонячного обладнання з чотирьох країн Південно-Східної Азії — Камбоджі, В'єтнаму, Малайзії та Таїланду.

Про це пише Вloomberg.

Відповідне рішення оголосило Міністерство торгівлі США після завершення річного розслідування, яке виявило ознаки демпінгу та несправедливого субсидування з боку іноземних виробників. У деяких випадках розмір мит сягає 3521%.

Підставою для запровадження обмежень стали висновки, що постачальники сонячного обладнання з цих країн продавали продукцію на американському ринку нижче собівартості та за рахунок державної підтримки. Зокрема, Камбоджа, яка не співпрацювала з американським слідством, отримала найвищий рівень мит — понад 3500%.

Компанії з В’єтнаму сплачуватимуть до 395,9%, з Таїланду — до 375,2%, а з Малайзії — 34,4%. Індивідуальні мита для таких виробників, як Jinko Solar і Trina Solar, також виявились надвисокими: до 245% для Jinko з В’єтнаму та 375% для Trina з Таїланду.

Минулого року частка імпорту з цих чотирьох країн становила 77% усіх сонячних модулів, завезених до США.

Американська влада розраховує, що високі мита сприятимуть зростанню вітчизняного виробництва та зменшать залежність від іноземного обладнання, зокрема з країн, які можуть мати непрозору структуру субсидування.

Наразі остаточне рішення щодо імплементації мит залежить від Комісії з міжнародної торгівлі США, яка має визначити, чи спричиняє імпорт шкоду національному виробнику. Її вердикт очікується впродовж наступного місяця.

Водночас експерти зазначають, що великі гравці, такі як JA Solar, вже розглядають можливість перенесення частини виробництва до країн, які поки не підпадають під торговельні обмеження — Індонезії, Лаосу, а також відкривають нові заводи за межами Азії. Очікується, що США можуть розширити коло країн, на які поширюватимуться подібні заходи, якщо виявлять аналогічні практики.

Додамо, у Білому домі заявили, що готові підвищити мита для Китаю з нинішніх 145% до 245%.