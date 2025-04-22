Украинские акции и евробонды растут на фоне ожиданий мирного соглашения

Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) WIG-Ukraine 22 апреля вырос на 5,67% – до 548,51 пункта в ожидании намеченной на среду встречи в Лондоне представителей США, Украины и ЕС по условиям прекращения огня и заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Акции крупнейших украинских компаний растут

Отмечается, что согласно данным WSE, курс акций Coal Energy во вторник подскочил на 18,49%, Milkiland — на 11,54%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" — на 6,30% и 4,78%, KSG- Agro — на 7,69%, наиболее крупного.

Акции крупнейшего украинского производителя масла – агрохолдинга "Кернел" подорожали на 2,42%.

Кроме того, динамика украинских акций на WSE во вторник лучше динамики всего польского рынка: индекс WIG прибавил с начала дня 1,06%, а WIG20 – 0,15%.

В то же время на Лондонской бирже (LSE) курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП с утра во вторник упал на 6,02%, а горнорудной компании Ferrexpo — на 0,59%.

Позитив на рынке еврооблигаций

Что касается еврооблигаций, то их котировки за последний день увеличились еще на 0,7-1,9%: облигации-2029 котируются около 62,5% от номинала, облигации-2036 – 49,1%, тогда как ВВП-варранты подорожали на 1,3% – до 69,9% от условий.

Накануне участники рынка оптимистично отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, в котором он выразил надежду на то, что Украина и РФ заключат соглашение уже на этой неделе.

Горки с украинскими бумагами

Напомним, индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) 19 февраля обвалился на 8,07% на фоне критики Трампа президента Украины Владимира Зеленского, хотя 18 февраля 2025 года индекс WIG-Ukraine составил 592,69 пункта, превысив довоенный уровень, а индекс украинских акций на Варшав.

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.

После публичного конфликта президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом международные облигации Украины в понедельник, 3 марта, упали на 15,3%.

После существенного роста на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) 19 марта котировки украинских акций упали после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, в результате которого не была достигнута договоренность о прекращении огня.

Долларовые облигации Украины 31 марта упали до самого низкого уровня через четыре месяца после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал российского коллегу Владимира Путина, ослабив ожидания скорого соглашения о прекращении огня.