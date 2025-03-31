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Украинские облигации упали до 4-месячного минимума: что стало причиной

облигации, акции
Украинские долларовые облигации упали до самого низкого уровня за четыре месяца. / Freepik

Долларовые облигации Украины 31 марта упали до самого низкого уровня через четыре месяца после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал российского коллегу Владимира Путина, ослабив ожидания скорого соглашения о прекращении огня.

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Об этом пишет Вloomberg.

По данным агентства, облигации Украины показали самые плохие результаты в индексах с фиксированным доходом развивающихся рынков. Цена долларовой облигации суверена с погашением в 2034 году упала почти на 2 цента до уровня ниже 53 центов за доллар. В прошлом месяце долг торговался по цене более 61 цент на фоне оптимизма относительно того, что Трамп сможет быстро разрешить конфликт.

Трамп заявил, что он "очень злой" на Путина, который не подписал мирное соглашение, поддерживаемое США и Украиной, пригрозив ввести "вторичные пошлины" для покупателей нефти РФ, если российский лидер откажется от предложенного прекращения огня.

"Похоже, это результат сочетания нескольких факторов: люди идут на высокий риск из-за неопределенной глобальной обстановки, а также, возможно, более реалистической оценки перспектив мирного соглашения", — пояснил Тимоти Эш, старший суверенный стратег по развивающимся рынкам в RBC Bluebay.

Цена облигаций Украины резко выросла после победы Трампа на выборах на фоне ожиданий, что лидер США быстро положит конец конфликту. Однако оптимизм в этом отношении пошел на спад в начале февраля, поскольку инвесторы спрашивают, какое мирное соглашение Украина в конечном итоге получит. Их также интересует, продолжит ли страна получать помощь от США.

Напомним, после существенного роста на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) 19 марта котировки украинских акций упали после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, в результате которого не была достигнута договоренность о прекращении огня.

Автор:
Татьяна Ковальчук