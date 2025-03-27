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CEO "Астарты" увеличил свою долю в компании до 41,18%
Генеральный директор агрохолдинга " Астарта " Виктор Иванчик 21 марта 2025 года приобрел на Варшавской фондовой бирже (WSE) 27,63 тыс. акций компании, что составляет 0,111% их общего количества. В результате его доля в компании выросла до 41,183%.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Согласно информации WSE, приобретение осуществляла компания Albacon Ventures Ltd., принадлежащая Иванчику. В течение дня было заключено 393 сделки, а цена покупки акций варьировалась от PLN56,3 до PLN59,0 за единицу.
Средняя цена покупки составила PLN58,94 ($14,95 по текущему курсу). Это существенно выше предыдущих приобретений Иванчика: в начале марта акции покупались за PLN48,9, в декабре 2024 года – за PLN39,6, а в октябре – за PLN30,9.
По состоянию на 26 марта акции "Астарты" на WSE снизились в цене на 0,69% — до PLN57,7 за единицу.
Иванчик возобновил покупку акций компании в декабре 2023 года после продолжавшейся с июня того же года паузы. За 2023 год он приобрел 0,26% акций (64,90 тыс. штук), доведя свою долю до 40,26%. Всего он владеет 10 млн 259,41 тыс. акций, в том числе благодаря получению 0,5% акций (124,76 тыс. штук) в виде вознаграждения.
Сообщается, что кроме семьи Иванчика, крупным акционером "Астарты" остается Fairfax Financial Holdings, владеющий 29,91% акций. Еще 2,12% акций принадлежат самой компании – они были выкуплены внутри программы buyback.
"Астарта" – один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины, работающий в восьми областях. Компания является лидером в производстве сахара, владеет шестью сахарными заводами, агрохозяйствами с земельным банком в 220 тыс. рублей. га, молочными фермами из 22 тыс. председателей КРС, маслоэкстракционным заводом в Глобино (Полтавская обл.), семью элеваторами и биогазовым комплексом.
За девять месяцев 2024 года агрохолдинг увеличил чистую прибыль на 35,1% – до 75,60 млн. евро, а выручка выросла на 12,6% – до 441,46 млн. евро. EBITDA компании составила $131,56 млн, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
В прошлом году "Астарта" объявила о намерении привлечь 80 миллионов долларов от Международной финансовой корпорации (IFC) для строительства завода по производству концентрата соевого белка.