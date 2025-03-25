Спецдоговор с "Астартой": правительство разрешило беспошлинный ввоз оборудования для первого инвестпроекта

Кабинет министров утвердил перечень товаров для ООО “Астарта Агро Протеин”, которые будут ввезены без уплаты пошлины. Это оборудование и комплектующие для нового завода по глубокой переработке сои в Полтавской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"В прошлом году мы заключили два инвестдоговора, один из которых - с компанией "Астарта"... Сейчас на рассмотрении есть еще четыре больших инвестпроекта... Разрешение на беспошлинный ввоз оборудования для завода "Астарта Агро Протеин" - первый практический прецедент, подтверждающий действенность этой модели", - сказал заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Напомним, специальный инвестиционный договор был заключен с компанией в октябре 2024 года.

О поддержке проектов

Государственная поддержка доступна всем предприятиям, заключившим специальный инвестиционный договор. Инвесторы, вложившие от 12 млн евро, могут получить компенсацию до 30% капитальных инвестиций.

Это включает возмещение затрат на подключение к сетям, строительство подстанций, линий электропередач, газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, инвесторы могут компенсировать часть вложенных средств по налогам.

О холдинге "Астарта"

"Астарта" – это публичная европейская компания, основанная в марте 1993 года Виктором Иванчиком.

Основными направлениями деятельности агрохолдинга есть растениеводство, производство сахара, животноводство, переработка сои и биоэнергетика.

Несмотря на полномасштабную войну компания продолжает инвестировать в модернизацию своих заводов. "Астарта" планирует построить завод по переработке соевого шрота мощностью 500 т/сутки в Полтавской области.

В частности, инвестпроект "Астарта Агро Протеин" предполагает внедрение современных технологий для переработки аграрного сырья. Объем инвестиций – 76,6 млн евро. Благодаря проекту будет создано 110 новых рабочих мест и будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли в регионе и внедрению новых подходов в выращивании и обработке сои.

Отметим, что в 2023 году холдинг "Астарта" установил рекорд по объемам производимого сахара. Так, в общей сложности пять сахарных заводов "Астарты" в 2023 году переработали 2,7 млн тонн сахарной свеклы и произвели из них 377 тыс. тонн сахара – этот показатель стал лучше по объемам переработанного сырья и произведенного сахара за последние 5 лет.

Справка:

Поддержка проектов со значительными инвестициями является составной частью государственной политики "Зроблено в Україні". Если предприниматель инвестирует от 12 млн евро, он сможет через разные механизмы получить компенсацию до 30% капитальных инвестиций.

Срок реализации проектов – до 5 лет.

Сферы инвестирования: