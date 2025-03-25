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Спецдоговор с "Астартой": правительство разрешило беспошлинный ввоз оборудования для первого инвестпроекта
Кабинет министров утвердил перечень товаров для ООО “Астарта Агро Протеин”, которые будут ввезены без уплаты пошлины. Это оборудование и комплектующие для нового завода по глубокой переработке сои в Полтавской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"В прошлом году мы заключили два инвестдоговора, один из которых - с компанией "Астарта"... Сейчас на рассмотрении есть еще четыре больших инвестпроекта... Разрешение на беспошлинный ввоз оборудования для завода "Астарта Агро Протеин" - первый практический прецедент, подтверждающий действенность этой модели", - сказал заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Напомним, специальный инвестиционный договор был заключен с компанией в октябре 2024 года.
О поддержке проектов
Государственная поддержка доступна всем предприятиям, заключившим специальный инвестиционный договор. Инвесторы, вложившие от 12 млн евро, могут получить компенсацию до 30% капитальных инвестиций.
Это включает возмещение затрат на подключение к сетям, строительство подстанций, линий электропередач, газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, инвесторы могут компенсировать часть вложенных средств по налогам.
О холдинге "Астарта"
"Астарта" – это публичная европейская компания, основанная в марте 1993 года Виктором Иванчиком.
Основными направлениями деятельности агрохолдинга есть растениеводство, производство сахара, животноводство, переработка сои и биоэнергетика.
Несмотря на полномасштабную войну компания продолжает инвестировать в модернизацию своих заводов. "Астарта" планирует построить завод по переработке соевого шрота мощностью 500 т/сутки в Полтавской области.
В частности, инвестпроект "Астарта Агро Протеин" предполагает внедрение современных технологий для переработки аграрного сырья. Объем инвестиций – 76,6 млн евро. Благодаря проекту будет создано 110 новых рабочих мест и будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли в регионе и внедрению новых подходов в выращивании и обработке сои.
Отметим, что в 2023 году холдинг "Астарта" установил рекорд по объемам производимого сахара. Так, в общей сложности пять сахарных заводов "Астарты" в 2023 году переработали 2,7 млн тонн сахарной свеклы и произвели из них 377 тыс. тонн сахара – этот показатель стал лучше по объемам переработанного сырья и произведенного сахара за последние 5 лет.
Справка:
Поддержка проектов со значительными инвестициями является составной частью государственной политики "Зроблено в Україні". Если предприниматель инвестирует от 12 млн евро, он сможет через разные механизмы получить компенсацию до 30% капитальных инвестиций.
Срок реализации проектов – до 5 лет.
Сферы инвестирования:
- перерабатывающая промышленность;
- добыча полезных ископаемых;
- транспорт;
- логистика;
- образование;
- наука;
- медицина;
- утилизация отходов;
- культура;
- туризм;
- спорт;
- электронные коммуникации.