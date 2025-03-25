Спецдоговір з "Астартою": уряд дозволив безмитне ввезення обладнання для першого інвестпроєкту

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів для ТОВ “Астарта Агро Протеїн”, які будуть ввезені без сплати мита. Це обладнання та комплектуючі для нового заводу з глибокої переробки сої в Полтавській області.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Торік ми уклали два інвестдоговори, один із яких – з компанією "Астарта"... Зараз на розгляді маємо ще чотири великі інвестпроєкти... Дозвіл на безмитне ввезення обладнання для заводу "Астарта Агро Протеїн" – перший практичний прецедент, що підтверджує дієвість цієї моделі", – сказав заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, спеціальний інвестиційний договір був укладений з компанією у жовтні 2024 року.

Про підтримку проєктів

Державна підтримка доступна всім підприємствам, які уклали спеціальний інвестиційний договір. Інвестори, що вклали від 12 млн євро, можуть отримати компенсацію до 30% капітальних інвестицій.

Це включає відшкодування витрат на підключення до мереж, будівництво підстанцій, ліній електропередач, газопроводів та інших об’єктів інженерної інфраструктури. Крім того, інвестори можуть компенсувати частину вкладених коштів через податки.

Про холдинг "Астарта"

"Астарта" – це публічна європейська компанія, заснована у березні 1993 року Віктором Іванчиком.

Основними напрямками діяльності агрохолдингу є рослинництво, виробництво цукру, тваринництво, переробка сої та біоенергетика.

Незважаючи на повномасштабну війну, компанія продовжує інвестувати в модернізацію своїх заводів. "Астарта" планує побудувати завод з переробки соєвого шроту потужністю 500 т/добу в Полтавській області.

Зокрема, інвестпроєкт "Астарта Агро Протеїн" передбачає запровадження сучасних технологій для переробки аграрної сировини. Обсяг інвестицій – 76,6 млн євро. Завдяки проєкту створять 110 нових робочих місць та сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні й запровадженню нових підходів у вирощуванні та обробці сої.

Зазначимо, що у 2023 році холдинг "Астарта" встановив рекорд за обсягами виробленого цукру. Так, загалом п’ять цукрових заводів "Астарти" у 2023 році переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків і виробили з них 377 тис. тонн цукру - цей показник став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.

Довідково:

Підтримка проєктів зі значними інвестиціями є складовою державної політики "Зроблено в Україні". Якщо підприємець інвестує від 12 млн євро, він зможе через різні механізми отримати компенсацію до 30% капітальних інвестицій.

Строк реалізації проєктів — до 5 років.

Сфери інвестування: