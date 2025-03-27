CEO "Астарти" збільшив свою частку в компанії до 41,18%

Генеральний директор агрохолдингу "Астарта" Віктор Іванчик 21 березня 2025 року придбав на Варшавській фондовій біржі (WSE) 27,63 тис. акцій компанії, що становить 0,111% їх загальної кількості. В результаті його частка в компанії зросла до 41,183%.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією WSE, придбання здійснювала компанія Albacon Ventures Ltd., що належить Іванчику. Протягом дня було укладено 393 угоди, а ціна купівлі акцій варіювалася від PLN56,3 до PLN59,0 за одиницю.

Середня ціна покупки склала PLN58,94 ($14,95 за поточним курсом). Це суттєво вище за попередні придбання Іванчика: на початку березня акції купувалися за PLN48,9, у грудні 2024 року – за PLN39,6, а в жовтні – за PLN30,9.

Станом на 26 березня акції "Астарти" на WSE знизилися в ціні на 0,69% – до PLN57,7 за одиницю.

Іванчик відновив купівлю акцій компанії у грудні 2023 року після паузи, що тривала з червня того ж року. За 2023 рік він придбав 0,26% акцій (64,90 тис. штук), довівши свою частку до 40,26%. Загалом наразі він володіє 10 млн 259,41 тис. акцій, зокрема завдяки отриманню 0,5% акцій (124,76 тис. штук) у вигляді винагороди.

Повідомляється, що окрім сім'ї Іванчика, великим акціонером "Астарти" залишається Fairfax Financial Holdings, який володіє 29,91% акцій. Ще 2,12% акцій належать самій компанії – вони були викуплені в межах програми buyback.

"Астарта" – один із найбільших агропромислових холдингів України, що працює у восьми областях. Компанія є лідером у виробництві цукру, володіє шістьма цукровими заводами, агрогосподарствами із земельним банком у 220 тис. га, молочними фермами з 22 тис. голів ВРХ, олійноекстракційним заводом у Глобиному (Полтавська обл.), сімома елеваторами та біогазовим комплексом.

За дев'ять місяців 2024 року агрохолдинг збільшив чистий прибуток на 35,1% – до EUR75,60 млн, а виручка зросла на 12,6% – до EUR441,46 млн. EBITDA компанії склала $131,56 млн, що на 12,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Торік "Астарта" оголосила про намір залучити $80 мільйонів від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) для будівництва заводу з виробництва концентрату соєвого білка.