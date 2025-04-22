Українські акції та євробонди пішли вгору на тлі очікувань мирної угоди

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine 22 квітня зріс на 5,67% – до 548,51 пункту в очікуванні наміченої на середу зустрічі у Лондоні представників США, України та ЄС щодо умов припинення вогню та укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Акції найбільших українських компаній зростають

Зазначається, що згідно з даними WSE, курс акцій Coal Energy у вівторок підскочив на 18,49%, Milkiland – на 11,54%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" - на 6,30% і 4,78%, KSG-Agro - на 7,69%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" – на 3,94%.

Акції найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел" подорожчали на 2,42%.

Крім того, динаміка українських акцій на WSE у вівторок краща за динаміку всього польського ринку: індекс WIG додав з початку дня 1,06%, а WIG20 – 0,15%.

В той же час на Лондонській біржі (LSE) курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП зранку у вівторок впав на 6,02%, а гірничорудної компанії Ferrexpo – на 0,59%.

Позитив на ринку єврооблігацій

Щодо єврооблігацій, то їх котирування за останній день збільшилися ще на 0,7-1,9%: облігації-2029 котируються близько 62,5% від номіналу, облігації-2036 – 49,1%, тоді як ВВП-варанти подорожчали на 1,3% – до 69,9% від умовного номіналу.

Напередодні учасники ринку оптимістично відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, у якому він висловив сподівання, що Україна й РФ укладуть угоду вже цього тижня.

Гірки з українськими паперами

Нагадаємо, індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) 19 лютого обвалився на 8,07% на тлі критики Трампа президента України Володимира Зеленського, хоча 18 лютого 2025 року індекс WIG-Ukraine становив 592,69 пунктів, перевищивши довоєнний рівень, а індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 11,6%.

Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

Після публічного конфлікту президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом, міжнародні облігації України в понеділок, 3 березня, впали на 15,3% .

Після суттєвого зростання на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) 19 березня котирування українських акцій впали після розмови президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним, у результаті якої не була досягнута домовленість про припинення вогню.

Доларові облігації України 31 березня впали до найнижчого рівня за чотири місяці після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував російського колегу Володимира Путіна, послабивши очікування швидкої угоди про припинення вогню.