Україна, Британія, Франція та США обговорять у Лондоні припинення вогню - Зеленський назвав дату

У Лондоні 23 квітня відбудеться зустріч між Україною, Великою Британією, США та Францією. Представники країн обговорять умови для безумовного припинення вогню.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

За його словами, безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни.

"Щойно говорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", — наголосив президент.

Як повідомило "Суспільному" джерело в ОПУ, Україну на зустрічі представлять керівник ОПУ Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступник керівника ОП Павло Паліса.

Нагадаємо, що 21 квітня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду вже цього тижня. Він повідомив, що деталі угоди та зустрічей щодо припинення вогню він розповість протягом наступних трьох днів.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.