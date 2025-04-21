Украина, Британия, Франция и США обсудят в Лондоне прекращение огня — Зеленский назвал дату

В Лондоне 23 апреля состоится встреча между Украиной, Великобританией, США и Францией. Представители стран обсудят условия для безусловного прекращения огня.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

По его словам, безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны.

"Только что говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Хороший и детальный разговор. Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", - подчеркнул президент.

Как сообщил "Общественному" источник в ОПУ, Украину на встрече представят руководитель ОПУ Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Напомним, что 21 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение уже на этой неделе. Он сообщил, что детали соглашения и встреч по прекращению огня он расскажет в течение следующих трех дней.

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.