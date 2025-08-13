Криптовалюта Ethereum к концу года может вырасти почти вдвое — до $7500: прогноз аналитиков

По прогнозу аналитиков британского международного финансового конгломерата Standard Chartered, цена Ethereum (ETH) может достичь $7500 к концу 2025 года. Это значительное обновление предыдущего прогноза ($4000) стало возможным благодаря улучшению ситуации на рынке и росту запасов криптовалюты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Как отмечают специалисты, новая целевая цена на 60% выше текущего максимума. В отличие от биткоина, который зависит исключительно от роста цены, эфир предоставляет дополнительные возможности для получения дохода через стэйкинг. Владельцы могут блокировать свои токены, чтобы поддерживать сеть Ethereum и получать за это вознаграждение.

Рост цены ETH за последние четыре недели более чем на 50%, был обусловлен принятием закона Genius Act, регулирующего стейблкоины. Цены на другие криптоактивы также выросли на фоне ожиданий, что этот закон будет способствовать более широкому внедрению криптовалют.

По словам Джеффа Кендрика, руководителя отдела исследований цифровых активов Standard Chartered, стейблкоины могут возрасти в 8 раз к 2028 году, что существенно повлияет на комиссии в сети Ethereum.

Standard Chartered также повысила свой прогноз по ETH на конец 2028 года с $7500 до $25 000. Кендрик считает, что долгосрочный рост Ethereum зависит от его использования для высокоценных финансовых операций, особенно связанных с традиционными финансами, и увеличения пропускной способности блокчейна.

