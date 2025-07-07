Проводили миллиарды долларов: Зеленский подписал санкции против криптовалютных схем РФ

Президент Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет, направленный против российских финансовых схем, в том числе криптовалютных.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на указ № 465/2025, обнародованный на сайте президента.

Почему введены санкции

"Подписал новый санкционный пакет – это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности, криптовалютным", — отметил Зеленский.

По словам главы государства, санкции инициированы Национальным банком Украины и согласованы с международными партнерами. В списке – 60 юридических и 73 физических лица, все — граждане РФ или связаны с российской военной инфраструктурой.

"Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что РФ все активнее переходит на криптовалютные расчеты из-за ограничений в традиционной банковской системе. Новые санкции должны усложнить финансирование войны.

"Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая – принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы", – пояснил глава государства.

Он также анонсировал новые решения, касающиеся синхронизации украинских санкций со всеми европейскими пакетами ограничений против России.

Кто в санкционном списке

Среди попавших под санкции — молдавский олигарх Илан Шор с гражданством России, основавший криптовалютный токен A7A5, чтобы помочь России обходить санкции. С его помощью он за четыре месяца переместил около $9,3 миллиарда.

Как рассказал советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в санкционный список попали:

19 из подсанкционных компаний являются крупнейшими майнерами, создающими схемы для обхода санкций из-за криптовалюты.

17 операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов, часть под санкциями США.

19 компаний финансовой инфраструктуры РФ: изготовители платежного оборудования, организаторы обмена заблокированными активами, посредники международных платежей в санкционных условиях.

5 операционных компаний криптобирж, вовлеченных в обход санкций.

5 компаний, не являющихся резидентами РФ помогают РФ обходить санкции, часть из них под санкциями США:

Tokentrust holdings limited (Кипр) — под санкциями США с 25.03.2024;

Эксмо РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобиржи EXMO.me, работающий на рынок РФ, Беларуси, Казахстана, участвует в обходе санкций:

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЭ) — управляет криптобиржей AWX.pro (ранее AWEX), под санкциями США;

Crypto Explorer DMCC (ОАЭ) — под санкциями США, управляет биржей AWEX, конвертирует криптовалюты, рубли и дирхами ОАЭ;

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЭ) – под санкциями США, пиринговая криптобиржа, ориентированная на российских пользователей.

Напомним, недавно Зеленский подписал указ о санкциях против 87 человек и компаний, связанных с поставкой комплектующих для дронов-камикадзе и оборудования для российского ВПК. Среди них – граждане РФ и компании из России и Китая.