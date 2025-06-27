Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,08

EUR

48,64

+0,31

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,18

48,98

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина ввела санкции против 87 человек и компаний, связанных с производством дронов

Санкции
Санкции против поставщиков российского ВПК / Depositphotos

Президент Украины подписал указ о санкциях против 87 человек и компаний, связанных с поставкой комплектующих для дронов-камикадзе и оборудования для российского ВПК. Среди них – граждане РФ и компании из России и Китая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака.

Что известно о санкциях

Президент ввел санкции против поставщиков компонентов для "шахедов", а также станков по производству чипов.

Ограничения касаются 87 субъектов, среди которых 52 – граждане России и 35 компаний (34 из России и 1 из Китая).

Санкции коснулись предприятий и лиц, сотрудничающих с российской Елабугой, поставляя компоненты, оборудование и материалы для производства дронов-камикадзе, а также оборудование для российского ВПК.

Напомним, 20 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое вводит санкции против 56 физических и 55 юридических лиц .

Автор:
Ольга Опенько