Украина ввела санкции против 87 человек и компаний, связанных с производством дронов

Президент Украины подписал указ о санкциях против 87 человек и компаний, связанных с поставкой комплектующих для дронов-камикадзе и оборудования для российского ВПК. Среди них – граждане РФ и компании из России и Китая.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака.

Что известно о санкциях

Президент ввел санкции против поставщиков компонентов для "шахедов", а также станков по производству чипов.

Ограничения касаются 87 субъектов, среди которых 52 – граждане России и 35 компаний (34 из России и 1 из Китая).

Санкции коснулись предприятий и лиц, сотрудничающих с российской Елабугой, поставляя компоненты, оборудование и материалы для производства дронов-камикадзе, а также оборудование для российского ВПК.

Напомним, 20 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое вводит санкции против 56 физических и 55 юридических лиц .