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Украина ввела санкции против 111 физлиц и компаний, среди них – причастные к производству российских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский ввел новые санкции / Офис президента

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, вводящее санкции против 56 физических и 55 юридических лиц. В частности, ограничения касаются тех, кто причастен к разработке и производству российских беспилотников, а также помогающих обходить уже наложенные санкции.

Как пишет Delo.ua, соответствующий Указ №415/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликован на сайте главы государства.

В частности, под санкции попали:

  • разработчики и производители БПЛА, типа   "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", FPV-систем;
  • поставщики для ООО "Алабуга Машинери";
  • лица и компании, импортирующие и поставляющие комплектующие подсанкционному АО "Кронштадт" для производства средства "Бандероль".
  • участники схем обхода санкций по импорту товаров двойного назначения.

Согласно приложению к указу применяются, в частности, такие ограничения, как блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение выведения капиталов; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Соответствующие санкции вступают в силу в день публикации указа — 20 июня 2025 года.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, блогера Мирослава Олешко, политолога Константина Бондаренко и других лиц.

Автор:
Татьяна Бессараб